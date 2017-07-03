​На стадионе «Шинник» 3 июля прошли показательные выступления сотрудников органов внутренних дел войск национальной гвардии по отражению нападения на спортивно-стрелковый объект. По легенде учений, произошел захват комнаты, где хранится оружие. Была показана работа группы оперативного штаба по обезвреживанию преступника в условиях чрезвычайной ситуации.



– Мы находимся в тесном взаимодействии с подразделением Росгвардии по Ярославской области и всячески стараемся оказывать ему поддержку, – сказал председатель регионального Правительства Дмитрий Степаненко. – С ребятами, которые служат в Росгвардии, находим полное понимание. Они одни из лучших по уровню подготовки, оснащению. Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии очень высоко оценило работу своего подразделения.



Заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии России – главнокомандующего войсками национальной гвардии России Сергей Лебедев отметил, что главная цель подобных учений – отработать взаимодействие разных силовых структур.



– Были привлечены сотрудники Росгвардии, МЧС, Министерства внутренних дел, – уточнил Сергей Лебедев.



Захват проводили подразделения СОБРа управления Росгвардии по Ярославской области. Блокирование и обеспечение блокирующих мероприятий осуществляли подразделения вневедомственной охраны и ОМОНа.



– Все ребята имеют опыт боевых действий. В результате многолетней работы накапливается опыт, и коллектив действует как единое целое, – отметил начальник штаба управления Росгвардии по Ярославской области Александр Лазарев.​