​С 8 по 14 июля в регионе при поддержке Правительства области пройдет ХII международный кинофестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи». Организаторы представят зрителям лучшее мировое кино из 14 стран мира.



– Фестиваль начинается 8 июля в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. Это серьезный международный и социальный проект. Кинофестиваль проходит в 12-й раз в России, и каждый раз организаторы выбирают новый регион, – рассказала директор областного департамента культуры Марина Васильева. – Основной площадкой для показа фильмов в Ярославле станет кинотеатр «Киномакс» в ТРЦ «Аура». Вход на все сеансы бесплатный. Главная цель кинофестиваля – подарить людям возможность приятно провести время вместе с семьей за просмотром правильных, добрых детских и семейных фильмов.



В рамках фестиваля запланированы кинопоказы, спектакли, творческие встречи в Ярославле и девяти муниципальных районах области: Даниловском, Мышкинском, Некрасовском, Переславском, Пошехонском, Рыбинском, Ростовском, Тутаевском, Угличском. В областном центре с 9 по 12 июля на площадке кинотеатра «Киномакс» (ТЦ «Аура») ежедневно с 11.00 до 22.00 будут демонстрироваться фильмы на тему семьи, взаимопонимания поколений, воспитания детей (детское кино – с 11.00 до 13.00, семейное – с 15.00 до 22.00).



В рамках деловой программы кинофестиваля пройдет 5 круглых столов. Здесь будут подниматься волнующие общество темы: о кризисе среднего образования и инклюзивном образовании в России, ювенальной юстиции, защите прав семьи и детей, культуре и цензуре.



Торжественная церемония открытия кинофестиваля состоится 8 июля в 18.00 в стенах первого русского театра – Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова с участием отечественных звезд.​