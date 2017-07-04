|В регионе продолжается проведение выездных
форумов «Ярославский управдом», стартовавших 27 июня в Ярославле. 6 июля мероприятие
состоится в Рыбинске. Участие в нем примут представители органов исполнительной
власти, местного самоуправления, общественных организаций, управляющих компаний
и регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД.
Форумы «Ярославский управдом» организованы
Правительством области по поручению главы региона Дмитрия Миронова для того, чтобы
вовлечь активных граждан в процесс взаимодействия с органами власти и управляющими
организациями для более оперативного решения жилищно-коммунальных вопросов. И первый
опыт уже показал, что такой формат востребован жителями региона.
В Ярославле форум собрал порядка 300 активных
граждан. Они смогли не только озвучить наболевшие проблемы, но и задать злободневные
вопросы напрямую заместителю председателя Правительства области Виталию Ткаченко,
директорам профильных департаментов, руководству регионального фонда содействия
капитальному ремонту многоквартирных домов, представителям ресурсоснабжающих организаций.
Все замечания и предложения собственников жилья будут учтены при дальнейшей работе.
В июле форумы
«Ярославский управдом» также пройдут в Некрасовском и Гаврилов-Ямском районах. Всего
запланировано 15 мероприятий. Заключительное состоится в декабре в Ярославском МР.
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