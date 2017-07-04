​В регионе продолжается проведение выездных

форумов «Ярославский управдом», стартовавших 27 июня в Ярославле. 6 июля мероприятие

состоится в Рыбинске. Участие в нем примут представители органов исполнительной

власти, местного самоуправления, общественных организаций, управляющих компаний

и регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД.

Форумы «Ярославский управдом» организованы

Правительством области по поручению главы региона Дмитрия Миронова для того, чтобы

вовлечь активных граждан в процесс взаимодействия с органами власти и управляющими

организациями для более оперативного решения жилищно-коммунальных вопросов. И первый

опыт уже показал, что такой формат востребован жителями региона.

В Ярославле форум собрал порядка 300 активных

граждан. Они смогли не только озвучить наболевшие проблемы, но и задать злободневные

вопросы напрямую заместителю председателя Правительства области Виталию Ткаченко,

директорам профильных департаментов, руководству регионального фонда содействия

капитальному ремонту многоквартирных домов, представителям ресурсоснабжающих организаций.

Все замечания и предложения собственников жилья будут учтены при дальнейшей работе.

​В июле форумы

«Ярославский управдом» также пройдут в Некрасовском и Гаврилов-Ямском районах. Всего

запланировано 15 мероприятий. Заключительное состоится в декабре в Ярославском МР.

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