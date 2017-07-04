​В регионе продолжается проведение выездных



форумов «Ярославский управдом», стартовавших 27 июня в Ярославле. 6 июля мероприятие



состоится в Рыбинске. Участие в нем примут представители органов исполнительной



власти, местного самоуправления, общественных организаций, управляющих компаний



и регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД.



Форумы «Ярославский управдом» организованы



Правительством области по поручению главы региона Дмитрия Миронова для того, чтобы



вовлечь активных граждан в процесс взаимодействия с органами власти и управляющими



организациями для более оперативного решения жилищно-коммунальных вопросов. И первый



опыт уже показал, что такой формат востребован жителями региона.



В Ярославле форум собрал порядка 300 активных



граждан. Они смогли не только озвучить наболевшие проблемы, но и задать злободневные



вопросы напрямую заместителю председателя Правительства области Виталию Ткаченко,



директорам профильных департаментов, руководству регионального фонда содействия



капитальному ремонту многоквартирных домов, представителям ресурсоснабжающих организаций.



Все замечания и предложения собственников жилья будут учтены при дальнейшей работе.



​В июле форумы



«Ярославский управдом» также пройдут в Некрасовском и Гаврилов-Ямском районах. Всего



запланировано 15 мероприятий. Заключительное состоится в декабре в Ярославском МР.



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