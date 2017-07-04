​Жители Нового Некоуза вышли на



массовый субботник и привели в порядок парк в центре села, который включен в



губернаторский проект «Решаем вместе!».



– В рамках этого проекта,



который реализуется Правительством области совместно с партией «Единая Россия»,



в этом году будут достаточно масштабно благоустроены пять парков – в Некоузе,



Ярославском районе, Угличе, Ростове и Данилове,— рассказал руководитель



проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. –



Всего на финансирование мероприятий программы выделено более 650 миллионов



рублей из областного и федерального бюджетов. В



регионе определено 504 объекта, которые преобразятся. На 27 работы уже



закончены.



Жители региона сами выбирали



объекты для благоустройства, а теперь активно участвуют в контроле за качеством



выполнения работ и расходованием бюджетных средств. В Новом Некоузе селяне



убрали в парке сухие деревья, прошлогоднюю листву, выкосили траву, подсыпали



заболоченную местность песком. Участие в субботнике принимали взрослые и дети.



Местные предприниматели помогли с инвентарем и техникой.



– Наш парк, где расположен памятник некоузцам – участникам Великой Отечественной



войны, сегодня не узнать, – говорит глава сельского поселения Александр



Демидов. – Своими силами мы приводим его в порядок уже третий год, а благодаря



участию в губернаторском проекте здесь появится уличное освещение и



обустроенные пешеходные дорожки. Работы по установке опор ЛЭП и фонарей



начнутся в конце лета. Также запланированы озеленение территории, установка



новых урн и скамеек.



В рамках проекта «Решаем



вместе!» на этот объект предусмотрено более 3,5 миллионов рублей.​