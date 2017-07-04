|Жители Нового Некоуза вышли на
массовый субботник и привели в порядок парк в центре села, который включен в
губернаторский проект «Решаем вместе!».
– В рамках этого проекта,
который реализуется Правительством области совместно с партией «Единая Россия»,
в этом году будут достаточно масштабно благоустроены пять парков – в Некоузе,
Ярославском районе, Угличе, Ростове и Данилове,— рассказал руководитель
проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. –
Всего на финансирование мероприятий программы выделено более 650 миллионов
рублей из областного и федерального бюджетов. В
регионе определено 504 объекта, которые преобразятся. На 27 работы уже
закончены.
Жители региона сами выбирали
объекты для благоустройства, а теперь активно участвуют в контроле за качеством
выполнения работ и расходованием бюджетных средств. В Новом Некоузе селяне
убрали в парке сухие деревья, прошлогоднюю листву, выкосили траву, подсыпали
заболоченную местность песком. Участие в субботнике принимали взрослые и дети.
Местные предприниматели помогли с инвентарем и техникой.
– Наш парк, где расположен памятник некоузцам – участникам Великой Отечественной
войны, сегодня не узнать, – говорит глава сельского поселения Александр
Демидов. – Своими силами мы приводим его в порядок уже третий год, а благодаря
участию в губернаторском проекте здесь появится уличное освещение и
обустроенные пешеходные дорожки. Работы по установке опор ЛЭП и фонарей
начнутся в конце лета. Также запланированы озеленение территории, установка
новых урн и скамеек.
В рамках проекта «Решаем
вместе!» на этот объект предусмотрено более 3,5 миллионов рублей.
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