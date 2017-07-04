​Жители Нового Некоуза вышли на

массовый субботник и привели в порядок парк в центре села, который включен в

губернаторский проект «Решаем вместе!».

– В рамках этого проекта,

который реализуется Правительством области совместно с партией «Единая Россия»,

в этом году будут достаточно масштабно благоустроены пять парков – в Некоузе,

Ярославском районе, Угличе, Ростове и Данилове,— рассказал руководитель

проектного офиса губернаторского проекта «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. –

Всего на финансирование мероприятий программы выделено более 650 миллионов

рублей из областного и федерального бюджетов. В

регионе определено 504 объекта, которые преобразятся. На 27 работы уже

закончены.

Жители региона сами выбирали

объекты для благоустройства, а теперь активно участвуют в контроле за качеством

выполнения работ и расходованием бюджетных средств. В Новом Некоузе селяне

убрали в парке сухие деревья, прошлогоднюю листву, выкосили траву, подсыпали

заболоченную местность песком. Участие в субботнике принимали взрослые и дети.

Местные предприниматели помогли с инвентарем и техникой.

– Наш парк, где расположен памятник некоузцам – участникам Великой Отечественной

войны, сегодня не узнать, – говорит глава сельского поселения Александр

Демидов. – Своими силами мы приводим его в порядок уже третий год, а благодаря

участию в губернаторском проекте здесь появится уличное освещение и

обустроенные пешеходные дорожки. Работы по установке опор ЛЭП и фонарей

начнутся в конце лета. Также запланированы озеленение территории, установка

новых урн и скамеек.

В рамках проекта «Решаем

вместе!» на этот объект предусмотрено более 3,5 миллионов рублей.​

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