​6 июля состоится второе

заседание Координационного совета по развитию производственной кооперации Ярославской

области. Участие в нем примут представители компаний ПАО «Татнефть», ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»,

более 100 предприятий региона.

– В настоящее время в Ярославской

области созданы предпосылки для формирования и развития межрегиональных кооперационных

связей. Департамент инвестиций и промышленности выступил инициатором и организовал

региональный совет по производственной кооперации, – отметил заместитель председателя

Правительства области Максим Авдеев. – ПАО «Татнефть» – компания, предлагающая интеграцию

ярославских предприятий в межрегиональную производственную кооперацию. Это позволит

поставщикам расширить объемы сбыта и дорастить компетенции до более высокого уровня.

<В рамках совета свои возможности

презентуют два интегрированных предприятия ПАО «Татнефть» – ООО «Татнефть-Пресскомпозит»

и ООО «ТатИТнефть», а также шесть предприятий МСП Ярославской области. В их числе

– АО «Русские краски», ООО «Завод «Дорожных машин», ООО «ПСЦ «Электроника», ПАО

«Рыбинский завод приборостроения». После этого на секции открытого микрофона участники

совета по кооперации смогут выступить и представить свои предложения. Далее пройдут

В2В-переговоры, предприятия региона получат возможность установить прямой контакт

с потенциальными партнерами без посредников.

Также на заседании совета

ярославским предпринимателям будет представлена вся линейка финансовых и нефинансовых

мер поддержки. О последних трендах в этой сфере расскажет представитель федерального

Фонда развития промышленности.

Опыт успешного взаимодействия

с поставщиками в рамках внутрирегиональной производственной кооперации будет рассмотрен

на примере ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».

– Как показала практика

проведения переговоров нашего департамента и руководства крупных предприятий России,

ситуация в сфере закупок в последние несколько лет коренным образом изменилась,

– сказала и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина.

– Директора берут ее под личный контроль, формируют новые команды коммерческих отделов

с целью системного отказа от услуг посредников и оптимизации затрат, привлекая напрямую

предприятия-производители на конкурентной основе и выстраивая прозрачную систему

конкурсного отбора поставщиков.

Заседание совета состоится

на базе ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» (Ярославский район, пос. Нагорный, ул. Индустриальная,

строение 1).

Все вопросы можно задать

по телефонам: (4852) 400-011, 400-150.

Справка

Координационный совет по

развитию производственной кооперации Ярославской области создан в апреле 2017 года

с целью формирования условий для стабильной работы и развития предприятий малого

и среднего бизнеса в рамках реализации стратегии «10 точек роста». На сегодняшний

день в состав совета входят 16 крупных промышленных предприятий области. Уже по

итогам первого заседания было заключено семь соглашений о намерениях к сотрудничеству,

запущены в производство три пробные партии продукции, ведутся переговоры о согласовании

условий дальнейшей работы между крупными компаниями региона и поставщиками из числа

малых и средних предприятий. 

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