|6 июля состоится второе
заседание Координационного совета по развитию производственной кооперации Ярославской
области. Участие в нем примут представители компаний ПАО «Татнефть», ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»,
более 100 предприятий региона.
– В настоящее время в Ярославской
области созданы предпосылки для формирования и развития межрегиональных кооперационных
связей. Департамент инвестиций и промышленности выступил инициатором и организовал
региональный совет по производственной кооперации, – отметил заместитель председателя
Правительства области Максим Авдеев. – ПАО «Татнефть» – компания, предлагающая интеграцию
ярославских предприятий в межрегиональную производственную кооперацию. Это позволит
поставщикам расширить объемы сбыта и дорастить компетенции до более высокого уровня.
<В рамках совета свои возможности
презентуют два интегрированных предприятия ПАО «Татнефть» – ООО «Татнефть-Пресскомпозит»
и ООО «ТатИТнефть», а также шесть предприятий МСП Ярославской области. В их числе
– АО «Русские краски», ООО «Завод «Дорожных машин», ООО «ПСЦ «Электроника», ПАО
«Рыбинский завод приборостроения». После этого на секции открытого микрофона участники
совета по кооперации смогут выступить и представить свои предложения. Далее пройдут
В2В-переговоры, предприятия региона получат возможность установить прямой контакт
с потенциальными партнерами без посредников.
Также на заседании совета
ярославским предпринимателям будет представлена вся линейка финансовых и нефинансовых
мер поддержки. О последних трендах в этой сфере расскажет представитель федерального
Фонда развития промышленности.
Опыт успешного взаимодействия
с поставщиками в рамках внутрирегиональной производственной кооперации будет рассмотрен
на примере ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».
– Как показала практика
проведения переговоров нашего департамента и руководства крупных предприятий России,
ситуация в сфере закупок в последние несколько лет коренным образом изменилась,
– сказала и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина.
– Директора берут ее под личный контроль, формируют новые команды коммерческих отделов
с целью системного отказа от услуг посредников и оптимизации затрат, привлекая напрямую
предприятия-производители на конкурентной основе и выстраивая прозрачную систему
конкурсного отбора поставщиков.
Заседание совета состоится
на базе ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» (Ярославский район, пос. Нагорный, ул. Индустриальная,
строение 1).
Все вопросы можно задать
по телефонам: (4852) 400-011, 400-150.
Справка
Координационный совет по
развитию производственной кооперации Ярославской области создан в апреле 2017 года
с целью формирования условий для стабильной работы и развития предприятий малого
и среднего бизнеса в рамках реализации стратегии «10 точек роста». На сегодняшний
день в состав совета входят 16 крупных промышленных предприятий области. Уже по
итогам первого заседания было заключено семь соглашений о намерениях к сотрудничеству,
запущены в производство три пробные партии продукции, ведутся переговоры о согласовании
условий дальнейшей работы между крупными компаниями региона и поставщиками из числа
малых и средних предприятий.
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