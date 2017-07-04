​6 июля состоится второе



заседание Координационного совета по развитию производственной кооперации Ярославской



области. Участие в нем примут представители компаний ПАО «Татнефть», ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»,



более 100 предприятий региона.



– В настоящее время в Ярославской



области созданы предпосылки для формирования и развития межрегиональных кооперационных



связей. Департамент инвестиций и промышленности выступил инициатором и организовал



региональный совет по производственной кооперации, – отметил заместитель председателя



Правительства области Максим Авдеев. – ПАО «Татнефть» – компания, предлагающая интеграцию



ярославских предприятий в межрегиональную производственную кооперацию. Это позволит



поставщикам расширить объемы сбыта и дорастить компетенции до более высокого уровня.



<В рамках совета свои возможности



презентуют два интегрированных предприятия ПАО «Татнефть» – ООО «Татнефть-Пресскомпозит»



и ООО «ТатИТнефть», а также шесть предприятий МСП Ярославской области. В их числе



– АО «Русские краски», ООО «Завод «Дорожных машин», ООО «ПСЦ «Электроника», ПАО



«Рыбинский завод приборостроения». После этого на секции открытого микрофона участники



совета по кооперации смогут выступить и представить свои предложения. Далее пройдут



В2В-переговоры, предприятия региона получат возможность установить прямой контакт



с потенциальными партнерами без посредников.



Также на заседании совета



ярославским предпринимателям будет представлена вся линейка финансовых и нефинансовых



мер поддержки. О последних трендах в этой сфере расскажет представитель федерального



Фонда развития промышленности.



Опыт успешного взаимодействия



с поставщиками в рамках внутрирегиональной производственной кооперации будет рассмотрен



на примере ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез».



– Как показала практика



проведения переговоров нашего департамента и руководства крупных предприятий России,



ситуация в сфере закупок в последние несколько лет коренным образом изменилась,



– сказала и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина.



– Директора берут ее под личный контроль, формируют новые команды коммерческих отделов



с целью системного отказа от услуг посредников и оптимизации затрат, привлекая напрямую



предприятия-производители на конкурентной основе и выстраивая прозрачную систему



конкурсного отбора поставщиков.



Заседание совета состоится



на базе ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» (Ярославский район, пос. Нагорный, ул. Индустриальная,



строение 1).



Все вопросы можно задать



по телефонам: (4852) 400-011, 400-150.



Справка



Координационный совет по



развитию производственной кооперации Ярославской области создан в апреле 2017 года



с целью формирования условий для стабильной работы и развития предприятий малого



и среднего бизнеса в рамках реализации стратегии «10 точек роста». На сегодняшний



день в состав совета входят 16 крупных промышленных предприятий области. Уже по



итогам первого заседания было заключено семь соглашений о намерениях к сотрудничеству,



запущены в производство три пробные партии продукции, ведутся переговоры о согласовании



условий дальнейшей работы между крупными компаниями региона и поставщиками из числа



малых и средних предприятий.