В рамках XII всероссийской информационно-пропагандистской акции «Волна здоровья» лучшие врачи страны посетят Ярославскую область, чтобы проконсультировать ее жителей. Они окажут помощь детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями.



По традиции ведущие эксперты федеральных медицинских центров отправятся в регионы на теплоходе. Он стартует из Москвы 2 сентября. В нашей области запланированы три остановки: 4 сентября в Угличе и Мышкине, 6 сентября – в Ярославле. Также в рамках акции врачи побывают в Твери, Костроме, Череповце и Дубне.



Еще одной целью акции является популяризация и пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, внедрение инновационных технологий в оздоровление населения. В каждом городе маршрута пройдут фестиваль «Спорт как искусство», акция «10 тысяч шагов к жизни» и презентация проектов победителей национального молодежного конкурса «Моя альтернатива».



В этом году в «Волне здоровья» примут участие представители ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева, ФНКЦ оториноларингологии ФМБА России, ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова, ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» имени академика В.И. Кулакова, НИИ «Эндокринологический научный центр».



Завершится акция 9 сентября в Москве.



Справка



Первый теплоходный маршрут по городам Поволжья с бригадами врачей, артистами, известными общественными деятелями прошел в 2006 году. За эти годы «Волна здоровья» побывала в 44 населенных пунктах семи федеральных округов Российской Федерации. Более 10 тысяч детей прошли медицинские обследования и получили консультации специалистов. С 2006 по 2016 год более 1,5 тысячи детей по направлениям «Волны здоровья» получили адресную медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы.