​Общественные приемные губернатора Ярославской области и региональное отделение

Пенсионного фонда РФ начинают совместную работу. 18 июля в ее рамках руководитель

отделения Владимир Комов с 14 до 17 часов будет отвечать на вопросы граждан в приемной

по адресу: Ярославль, улица Трефолева, 20г.

Напомним, в июне глава региона Дмитрий Миронов сообщил о расширении спектра

задач общественных приемных Правительства области. На новом этапе они получили статус

общественных приемных губернатора Ярославской области и перешли

от консультативной деятельности по оказанию юридической помощи к практической работе

с реальными проблемами и обращениями граждан.

– Как только общественные приемные губернатора начали работу, мы вышли с предложением

о сотрудничестве, – рассказал Владимир Комов. – Встреча с глазу на глаз более продуктивна

для конкретного человека. Это очень правильно и важно. К нам за помощью в районах

в этом году обратились более 200 тысяч граждан с различными вопросами. В

основном они касаются пенсионного обеспечения, использования средств материнского

(семейного) капитала, уплаты страховых взносов предпринимателями.

Встречи представителей Пенсионного фонда с населением пройдут в общественных

приемных главы региона не только в областном центре, но и в районах. Сегодня в регионе

уже работают 23 отделения. Четыре из них на днях открыли свои двери в Ярославле.

Изменение порядка работы с обращениями граждан и расширение спектра вопросов

– одна из целей губернаторской стратегии развития региона «10 точек роста», связанной

с повышением эффективности работы и открытости органов власти. В ближайшее время

начнет работу и электронная общественная приемная. Соотвтвующая ссылка появится

на портале органов государственной власти Ярославской области.

График работы общественных приемных главы региона

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