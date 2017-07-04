|Общественные приемные губернатора Ярославской области и региональное отделение
Пенсионного фонда РФ начинают совместную работу. 18 июля в ее рамках руководитель
отделения Владимир Комов с 14 до 17 часов будет отвечать на вопросы граждан в приемной
по адресу: Ярославль, улица Трефолева, 20г.
Напомним, в июне глава региона Дмитрий Миронов сообщил о расширении спектра
задач общественных приемных Правительства области. На новом этапе они получили статус
общественных приемных губернатора Ярославской области и перешли
от консультативной деятельности по оказанию юридической помощи к практической работе
с реальными проблемами и обращениями граждан.
– Как только общественные приемные губернатора начали работу, мы вышли с предложением
о сотрудничестве, – рассказал Владимир Комов. – Встреча с глазу на глаз более продуктивна
для конкретного человека. Это очень правильно и важно. К нам за помощью в районах
в этом году обратились более 200 тысяч граждан с различными вопросами. В
основном они касаются пенсионного обеспечения, использования средств материнского
(семейного) капитала, уплаты страховых взносов предпринимателями.
Встречи представителей Пенсионного фонда с населением пройдут в общественных
приемных главы региона не только в областном центре, но и в районах. Сегодня в регионе
уже работают 23 отделения. Четыре из них на днях открыли свои двери в Ярославле.
Изменение порядка работы с обращениями граждан и расширение спектра вопросов
– одна из целей губернаторской стратегии развития региона «10 точек роста», связанной
с повышением эффективности работы и открытости органов власти. В ближайшее время
начнет работу и электронная общественная приемная. Соотвтвующая ссылка появится
на портале органов государственной власти Ярославской области.
График работы общественных приемных главы региона
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