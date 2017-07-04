​Общественные приемные губернатора Ярославской области и региональное отделение



Пенсионного фонда РФ начинают совместную работу. 18 июля в ее рамках руководитель



отделения Владимир Комов с 14 до 17 часов будет отвечать на вопросы граждан в приемной



по адресу: Ярославль, улица Трефолева, 20г.



Напомним, в июне глава региона Дмитрий Миронов сообщил о расширении спектра



задач общественных приемных Правительства области. На новом этапе они получили статус



общественных приемных губернатора Ярославской области и перешли



от консультативной деятельности по оказанию юридической помощи к практической работе



с реальными проблемами и обращениями граждан.



– Как только общественные приемные губернатора начали работу, мы вышли с предложением



о сотрудничестве, – рассказал Владимир Комов. – Встреча с глазу на глаз более продуктивна



для конкретного человека. Это очень правильно и важно. К нам за помощью в районах



в этом году обратились более 200 тысяч граждан с различными вопросами. В



основном они касаются пенсионного обеспечения, использования средств материнского



(семейного) капитала, уплаты страховых взносов предпринимателями.



Встречи представителей Пенсионного фонда с населением пройдут в общественных



приемных главы региона не только в областном центре, но и в районах. Сегодня в регионе



уже работают 23 отделения. Четыре из них на днях открыли свои двери в Ярославле.



Изменение порядка работы с обращениями граждан и расширение спектра вопросов



– одна из целей губернаторской стратегии развития региона «10 точек роста», связанной



с повышением эффективности работы и открытости органов власти. В ближайшее время



начнет работу и электронная общественная приемная. Соотвтвующая ссылка появится



на портале органов государственной власти Ярославской области.



График работы общественных приемных главы региона