​По итогам первого полугодия 2017 года Фонд поддержки



малого и среднего предпринимательства Ярославской области выдал 57 льготных микрозаймов



на общую сумму более 87 миллионов рублей. Средний объем займа составил 1,5 миллиона.



Также выдано 11 поручительств по банковским кредитам. Общая сумма обеспеченных кредитов



– порядка 125 миллионов рублей.



Фонд – одна из структур инвестблока Правительства



Ярославской области. Это инструмент реализации механизмов поддержки предпринимателей



на региональном уровне.



– Финансовые меры поддержки наиболее востребованы



среди предпринимателей, – отметила заместитель директора департамента инвестиций



и промышленности Ярославской области – председатель комитета поддержки предпринимательства



Галина Крохмаль. – С этого года Министерство экономического развития РФ взяло курс



на отмену невозвратных ассигнований, таких как субсидии и гранты. Поэтому сегодня



на первый план выходит предоставление микрозаймов по льготным ставкам и поручительств.



Инвестблок Правительства работает над тем, чтобы эти финансовые продукты стали доступнее



и комфортнее для предпринимателей.



В частности, в 2017 году в два раза были улучшены



условия предоставления поручительств, с 1 года до 3 лет увеличен максимальных срок



по нескольким микрозаймам. Представители инвестблока выступили с инициативой увеличения



максимального размера микрозайма с 3 до 5 миллионов рублей и максимального срока



до 5 лет.



– Кроме того, мы активно сотрудничаем с федеральными



институтами поддержки – Корпорацией МСП и «МСП Банком», – добавила Галина Крохмаль.



– Вместе с ними ведется работа по гарантийной поддержке предпринимателей и предоставлению



им льготных кредитных продуктов. В рамках взаимодействия Правительства области с



АО «Корпорация МСП» за 2016 год увеличен объем гарантийной поддержки субъектов МСП



в регионе относительно 2015 года в 4,7 раза. Выдано гарантий на сумму 1,3



миллиарда рублей, что позволило предпринимателям привлечь 1,4 миллиарда кредитных



средств.



Региональный Фонд поддержки МСП сегодня выдает



7 видов микрозаймов по ставке от 5 до 10% годовых на сумму до 3 миллионов рублей



сроком до 3 лет. Воспользоваться льготным микрозаймом могут как производственные



предприятия и сфера услуг, так и торговые компании. Экономия по сравнению с кредитами



в коммерческих банках составляет 2 – 3 раза.



Ярославские предприниматели активно пользуются



микрозаймами. Общий годовой объем выручки субъектов МСП, получивших займы, увеличился



с 2014 по 2016 год в 1,8 раза. При этом доля предприятий реального сектора экономики



выросла с 51% в 2015-м до 63% в 2016 году.



Поручительства по кредитным договорам предоставляются



на сумму до 22,3 миллиона рублей на срок до 5 лет. Размер платы за предоставление



поручительства составляет 0,75% годовых от суммы поручительства. Низкая стоимость



поручительства практически всегда меньше затрат по страхованию и оценке залогового



имущества.



– Главной задачей нашего фонда является увеличение



числа кредитоспособных и финансово устойчивых предприятий малого и среднего бизнеса



на территории региона, содействие реализации проектов и созданию новых рабочих мест,



– сказал директор Фонда поддержки МСП Ярославской области Илья Филиппов. – Создавая



доступные для бизнеса финансовые продукты, совершенствуя работу с предпринимателями,



фонд формирует эффективную многоуровневую систему разносторонней поддержки малого



и среднего бизнеса в регионе. У нас действительно выгодные для предпринимателей



продукты, при этом получить их не сложнее, чем в банке.



Фонд работает с предпринимателями с 2010 года.



За это время некоторые организации стали его постоянными клиентами. В их числе



– компания «Свой лес», на днях взявшая здесь уже четвертый микрозайм. Объем предоставленных



средств составил 2,3 миллиона рублей на три года под 10% годовых. Средства будут



использованы на приобретение грузового автомобиля для перевозки пиломатериалов.



Экономия по сравнению с банковским кредитом – более 200 тысяч рублей. При этом никаких



дополнительных обязанностей или затрат у предпринимателя не возникает.



– Нам удобно и выгодно работать с фондом. Займы



мы используем как оборотные средства, решая актуальные в определенный момент задачи.



С фондом мы сотрудничаем с 2013 года. За это время наша компания выросла практически



в два раза, – рассказал директор компании «Свой лес» Михаил Долгов.