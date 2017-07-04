​4 июля на заседании региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили ситуацию в ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева».



– Безусловно, приоритетным для нас остается решение проблемы задолженности по заработной плате на ярославских предприятиях и погашения ее в кратчайшие сроки, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Так, в настоящее время решен вопрос по выплате заработной платы на НПЗ имени Менделеева. По состоянию на 1 июля задолженность отсутствует. 9 июня полностью выплачена зарплата за май, 22 июня – аванс за июнь. Сотрудники перешли на режим полного рабочего дня. Проводится обучение персонала.



С апреля на заводе идут пусконаладочные работы, проводится пропарка оборудования установок в соответствии с графиком запуска предприятия. Работы планируется завершить до конца июля. Собственники планируют запустить завод в начале августа.



Напомним, еще в октябре 2016 года завод был признан банкротом, введена процедура конкурсного производства. Деятельность предприятия была приостановлена. Правительство области провело большую работу для возобновления производства, обеспечения прав сотрудников НПЗ, недопущения ухудшения экологической ситуации.



В рамках Петербургского международного экономического форума – 2017 врио губернатора Дмитрий Миронов и председатель правления ПАО «Московский кредитный банк» Владимир Чубарь подписали соглашение, предусматривающее инвестирование в развитие и модернизацию НПЗ имени Менделеева 4,5 миллиарда рублей.



Также на сегодняшнем заседании трехсторонней комиссии были озвучены итоги работы Государственной инспекции труда в Ярославской области за первое полугодие 2017 года.



Как доложила ее руководитель Татьяна Синицына, количество несчастных случаев на производстве в регионе в первом полугодии 2017-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 13,2% (с 61 до 46). Основной причиной несчастных случаев, не связанных с производством, явились заболевания сердечно-сосудистой системы. В ходе внеплановых проверок инспекторами выявлено 22 нарушения соблюдения порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве.



Кроме того, в январе – июне госинспектора провели проверки хозяйствующих субъектов, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ. В результате принятых мер 218 работникам была произведена доплата до минимального размера оплаты труда в сумме 214,11 тысячи рублей.