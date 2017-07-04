|8 июля в Российском театре драмы имени Ф. Волкова состоится
торжественная церемония открытия ХII международного кинофестиваля «В кругу семьи». Ее проведут семейная пара известных актеров Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.
Участие в мероприятии примут звезды российского
театра и кино. В Ярославль приедут Федор Добронравов, Станислав Любшин, Сергей
Шакуров, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Ирина Старшенбаум, Георгий Дронов,
Агния Дитковските, Ольга Будина, Ольга Кабо, Сергей Никоненко, Филипп Рейнхардт,
Роман Мадянов, Ирина Розанова и другие.
Фестиваль «В кругу семьи» будет проходить в регионе при поддержке Правительства
области с 8 по 14 июля. Зрители смогут увидеть лучшие детские и семейные фильмы,
снятые представителями 14 стран мира.
Как отметила директор
областного департамента культуры Марина Васильева, «В кругу семьи» – серьезный международный
и социальный проект. Кинофестиваль проходит в России в 12-й раз, и каждый раз организаторы
выбирают новый регион.
Основной площадкой
для показа фильмов в Ярославле станет кинотеатр «Киномакс» в ТРЦ «Аура». Ежедневно
с 9 по 12 июля с 11.00 до 22.00 здесь будут демонстрироваться картины на тему семьи,
взаимопонимания поколений, воспитания детей (детское кино – с 11.00 до 13.00, семейное
– с 15.00 до 22.00). Вход на все сеансы бесплатный.
В рамках фестиваля
запланированы кинопоказы, спектакли, творческие встречи в Ярославле и 9 муниципальных
районах области: Даниловском, Мышкинском, Некрасовском, Переславском, Пошехонском,
Рыбинском, Ростовском, Тутаевском, Угличском. Кроме того, пройдут 5 круглых столов.
На них будут обсуждаться волнующие общество темы: о кризисе среднего образования
и инклюзивном образовании в России, ювенальной юстиции, защите прав семьи и детей,
культуре и цензуре.
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