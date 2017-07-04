​8 июля в Российском театре драмы имени Ф. Волкова состоится



торжественная церемония открытия ХII международного кинофестиваля «В кругу семьи». Ее проведут семейная пара известных актеров Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.



Участие в мероприятии примут звезды российского



театра и кино. В Ярославль приедут Федор Добронравов, Станислав Любшин, Сергей



Шакуров, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Ирина Старшенбаум, Георгий Дронов,



Агния Дитковските, Ольга Будина, Ольга Кабо, Сергей Никоненко, Филипп Рейнхардт,



Роман Мадянов, Ирина Розанова и другие.



Фестиваль «В кругу семьи» будет проходить в регионе при поддержке Правительства



области с 8 по 14 июля. Зрители смогут увидеть лучшие детские и семейные фильмы,



снятые представителями 14 стран мира.



Как отметила директор



областного департамента культуры Марина Васильева, «В кругу семьи» – серьезный международный



и социальный проект. Кинофестиваль проходит в России в 12-й раз, и каждый раз организаторы



выбирают новый регион.



Основной площадкой



для показа фильмов в Ярославле станет кинотеатр «Киномакс» в ТРЦ «Аура». Ежедневно



с 9 по 12 июля с 11.00 до 22.00 здесь будут демонстрироваться картины на тему семьи,



взаимопонимания поколений, воспитания детей (детское кино – с 11.00 до 13.00, семейное



– с 15.00 до 22.00). Вход на все сеансы бесплатный.



В рамках фестиваля



запланированы кинопоказы, спектакли, творческие встречи в Ярославле и 9 муниципальных



районах области: Даниловском, Мышкинском, Некрасовском, Переславском, Пошехонском,



Рыбинском, Ростовском, Тутаевском, Угличском. Кроме того, пройдут 5 круглых столов.



На них будут обсуждаться волнующие общество темы: о кризисе среднего образования



и инклюзивном образовании в России, ювенальной юстиции, защите прав семьи и детей,



культуре и цензуре.​