​8 июля в Российском театре драмы имени Ф. Волкова состоится

торжественная церемония открытия ХII международного кинофестиваля «В кругу семьи». Ее проведут семейная пара известных актеров Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.

Участие в мероприятии примут звезды российского

театра и кино. В Ярославль приедут Федор Добронравов, Станислав Любшин, Сергей

Шакуров, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Ирина Старшенбаум, Георгий Дронов,

Агния Дитковските, Ольга Будина, Ольга Кабо, Сергей Никоненко, Филипп Рейнхардт,

Роман Мадянов, Ирина Розанова и другие.

Фестиваль «В кругу семьи» будет проходить в регионе при поддержке Правительства

области с 8 по 14 июля. Зрители смогут увидеть лучшие детские и семейные фильмы,

снятые представителями 14 стран мира.

Как отметила директор

областного департамента культуры Марина Васильева, «В кругу семьи» – серьезный международный

и социальный проект. Кинофестиваль проходит в России в 12-й раз, и каждый раз организаторы

выбирают новый регион.

Основной площадкой

для показа фильмов в Ярославле станет кинотеатр «Киномакс» в ТРЦ «Аура». Ежедневно

с 9 по 12 июля с 11.00 до 22.00 здесь будут демонстрироваться картины на тему семьи,

взаимопонимания поколений, воспитания детей (детское кино – с 11.00 до 13.00, семейное

– с 15.00 до 22.00). Вход на все сеансы бесплатный.

В рамках фестиваля

запланированы кинопоказы, спектакли, творческие встречи в Ярославле и 9 муниципальных

районах области: Даниловском, Мышкинском, Некрасовском, Переславском, Пошехонском,

Рыбинском, Ростовском, Тутаевском, Угличском. Кроме того, пройдут 5 круглых столов.

На них будут обсуждаться волнующие общество темы: о кризисе среднего образования

и инклюзивном образовании в России, ювенальной юстиции, защите прав семьи и детей,

культуре и цензуре.​

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