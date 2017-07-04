​С 14 по 23 июля в Переславском районе на территории национального

парка «Плещеево озеро» состоится II молодежный форум «Александрова гора», посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного

князя Александра Невского. Организатором мероприятия выступает Ассоциация

юристов России при поддержке и участии Правительства Ярославской области, Министерства

культуры РФ, Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского

патриархата, ярославской общественной организации «Центр духовного и культурного

возрождения «СтратилатЪ», национального парка «Плещеево озеро», Переславской епархии

Русской православной церкви.

Главная идея форума – патриотическое воспитание

молодежи. Цель мероприятия – познакомить новое поколение с эпохальными событиями российской

истории, рассказать о воинских победах, связанными с именем Александра Невского,

сформировать интерес к истории своей страны, национальным

традициям и культуре, популяризировать активный и здоровый образ жизни.

Мероприятие будет организовано

в формате палаточного лагеря. Участниками десятидневной смены станут около

250 человек в возрасте от 18 до 30 лет из разных регионов, делегация молодежного

движения Ассоциации юристов России, представители молодежных православных общественных

организаций, исторических клубов.

Программа форума включает познавательные экскурсии, исторический

квест и реконструкции, юридический и военно-спортивный модули, театральные постановки,

экологическую игру. Для каждого направления будет обустроена своя площадка. Кроме

того, запланированы встречи с известными государственными и общественными деятелями.

Главной культурной и досуговой частью форума станет проведение

при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 20 – 23 июля II исторического

фестиваля русской культуры и искусства «Александрова гора». В эти дни откроется

«Ярмарка мастеров», на которой будут представлены традиционные русские промыслы,

организована театральная постановка на историческую тему, а также воспроизведен

отрывок исторической реконструкции Невской битвы.

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