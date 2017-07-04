​С 14 по 23 июля в Переславском районе на территории национального



парка «Плещеево озеро» состоится II молодежный форум «Александрова гора», посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного



князя Александра Невского. Организатором мероприятия выступает Ассоциация



юристов России при поддержке и участии Правительства Ярославской области, Министерства



культуры РФ, Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского



патриархата, ярославской общественной организации «Центр духовного и культурного



возрождения «СтратилатЪ», национального парка «Плещеево озеро», Переславской епархии



Русской православной церкви.



Главная идея форума – патриотическое воспитание



молодежи. Цель мероприятия – познакомить новое поколение с эпохальными событиями российской



истории, рассказать о воинских победах, связанными с именем Александра Невского,



сформировать интерес к истории своей страны, национальным



традициям и культуре, популяризировать активный и здоровый образ жизни.



Мероприятие будет организовано



в формате палаточного лагеря. Участниками десятидневной смены станут около



250 человек в возрасте от 18 до 30 лет из разных регионов, делегация молодежного



движения Ассоциации юристов России, представители молодежных православных общественных



организаций, исторических клубов.



Программа форума включает познавательные экскурсии, исторический



квест и реконструкции, юридический и военно-спортивный модули, театральные постановки,



экологическую игру. Для каждого направления будет обустроена своя площадка. Кроме



того, запланированы встречи с известными государственными и общественными деятелями.



Главной культурной и досуговой частью форума станет проведение



при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 20 – 23 июля II исторического



фестиваля русской культуры и искусства «Александрова гора». В эти дни откроется



«Ярмарка мастеров», на которой будут представлены традиционные русские промыслы,



организована театральная постановка на историческую тему, а также воспроизведен



отрывок исторической реконструкции Невской битвы.