|С 14 по 23 июля в Переславском районе на территории национального
парка «Плещеево озеро» состоится II молодежный форум «Александрова гора», посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного
князя Александра Невского. Организатором мероприятия выступает Ассоциация
юристов России при поддержке и участии Правительства Ярославской области, Министерства
культуры РФ, Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского
патриархата, ярославской общественной организации «Центр духовного и культурного
возрождения «СтратилатЪ», национального парка «Плещеево озеро», Переславской епархии
Русской православной церкви.
Главная идея форума – патриотическое воспитание
молодежи. Цель мероприятия – познакомить новое поколение с эпохальными событиями российской
истории, рассказать о воинских победах, связанными с именем Александра Невского,
сформировать интерес к истории своей страны, национальным
традициям и культуре, популяризировать активный и здоровый образ жизни.
Мероприятие будет организовано
в формате палаточного лагеря. Участниками десятидневной смены станут около
250 человек в возрасте от 18 до 30 лет из разных регионов, делегация молодежного
движения Ассоциации юристов России, представители молодежных православных общественных
организаций, исторических клубов.
Программа форума включает познавательные экскурсии, исторический
квест и реконструкции, юридический и военно-спортивный модули, театральные постановки,
экологическую игру. Для каждого направления будет обустроена своя площадка. Кроме
того, запланированы встречи с известными государственными и общественными деятелями.
Главной культурной и досуговой частью форума станет проведение
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации 20 – 23 июля II исторического
фестиваля русской культуры и искусства «Александрова гора». В эти дни откроется
«Ярмарка мастеров», на которой будут представлены традиционные русские промыслы,
организована театральная постановка на историческую тему, а также воспроизведен
отрывок исторической реконструкции Невской битвы.
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