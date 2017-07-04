​Сегодня в Правительстве Ярославской области под руководством  первого заместителя председателя Правительства  Виктора Костина состоялось заседание  региональной санитарно-эпидемиологической комиссии. Единственным вопросом повестки дня стала ситуация в Рыбинском  частном  детском оздоровительном лагере «Черная речка». Там  до последнего времени отдыхали  более 500 детей. Как сообщил руководитель  Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Александр Звягин у одного из воспитанников была обнаружена норовирусная инфекция.

- К нам поступило пять экстренных извещений об установлении предварительного диагноза  у детей данного лагеря – острая кишечная инфекция. – уточнил Александр Звягин. - Есть лабораторное подтверждение  норовируса у одного заболевшего ребенка. В настоящее время управлением Роспотребнадзора проводится  проверка,  сделаны заборы проб пищевых продуктов, воды, смывов, обследован персонал пищеблока. Уже по результатам проверки  можно будет говорить  о причинах возникновения данного заболевания.

В ходе заседания комиссии было принято решение о прекращении работы второй смены в «Черной речке» и вывозе детей к месту проживания. Кроме  ребят  из Ярославской области – из Мышкина, Тутаева и Рыбинска – в оздоровительном лагере отдыхали   воспитанники из детских  домов  Архангельской области, а так же ребята из Вологодского региона.

- По предварительной версии, инфекция пришла к нам вместе с детьми из Архангельской области. Эти дети заболели первыми. Сейчас мы принимаем упредительные меры,  ситуация под контролем, тяжелых случаев нет, - подчеркнул первый заместитель председателя Правительства области  Виктор Костин. –  До конца дня  все ярославские дети вернутся к себе домой. Что касается других регионов, то сейчас мы находимся на связи с руководством областей и в ближайшее время ребята централизованно тоже вернутся домой. Деятельность в самом частном лагере полностью приостановлена. Там будет проведена санитарная обработка, после чего мы примем решение  о дальнейшей его работе.​

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