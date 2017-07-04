​Сегодня в Правительстве Ярославской области под руководством первого заместителя председателя Правительства Виктора Костина состоялось заседание региональной санитарно-эпидемиологической комиссии. Единственным вопросом повестки дня стала ситуация в Рыбинском частном детском оздоровительном лагере «Черная речка». Там до последнего времени отдыхали более 500 детей. Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Александр Звягин у одного из воспитанников была обнаружена норовирусная инфекция.



- К нам поступило пять экстренных извещений об установлении предварительного диагноза у детей данного лагеря – острая кишечная инфекция. – уточнил Александр Звягин. - Есть лабораторное подтверждение норовируса у одного заболевшего ребенка. В настоящее время управлением Роспотребнадзора проводится проверка, сделаны заборы проб пищевых продуктов, воды, смывов, обследован персонал пищеблока. Уже по результатам проверки можно будет говорить о причинах возникновения данного заболевания.



В ходе заседания комиссии было принято решение о прекращении работы второй смены в «Черной речке» и вывозе детей к месту проживания. Кроме ребят из Ярославской области – из Мышкина, Тутаева и Рыбинска – в оздоровительном лагере отдыхали воспитанники из детских домов Архангельской области, а так же ребята из Вологодского региона.



- По предварительной версии, инфекция пришла к нам вместе с детьми из Архангельской области. Эти дети заболели первыми. Сейчас мы принимаем упредительные меры, ситуация под контролем, тяжелых случаев нет, - подчеркнул первый заместитель председателя Правительства области Виктор Костин. – До конца дня все ярославские дети вернутся к себе домой. Что касается других регионов, то сейчас мы находимся на связи с руководством областей и в ближайшее время ребята централизованно тоже вернутся домой. Деятельность в самом частном лагере полностью приостановлена. Там будет проведена санитарная обработка, после чего мы примем решение о дальнейшей его работе.​