​4 июля комиссия по главе с заместителем председателя Правительства области Виталием Ткаченко проинспектировала качество выполнения работ в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Руководство регионального департамента транспорта, специалисты Ярдорслужбы, агентства по муниципальному заказу мэрии и подрядчики выехали с проверкой на улицу Космонавтов в Ярославле.



В городе по федеральной программе будет отремонтировано 29 дорог, на 21 работы уже ведутся. Областных дорог в списке пять, на всех ремонт начался.



– Срок окончания работ жестко обозначен главой региона Дмитрием Мироновым – 1 сентября. На данный момент срывов нет. Должны все успеть, – сказал Виталий Ткаченко. – Но всех подрядчиков мы сразу предупредили: контроль за качеством выполнения работ со стороны врио губернатора, Правительства области будет очень жестким.



Так, на улице Космонавтов члены комиссии отметили, что дорожное покрытие недостаточно уплотнено. Виталий Ткаченко сообщил, что в ближайшее время подрядная организация, отвечающая за объект, должна исправить недоработки: отфрезеровать асфальт на ряде участков и уложить новый.



Ежедневно специалисты департамента транспорта проводят оперативные совещания с подрядчиками, корректируют графики выполнения работ.



– Если дождь и дорога мокрая, работать не разрешаем. Никаких компромиссов по качеству не будет, – подчеркнул и. о. директора департамента транспорта Евгений Моисеев. – На части объектов ремонт придется вести и в ночное время. Важно, что нами отрегулировано взаимодействие со смежниками-сетевиками: строго регламентировано, что вначале выполняются все работы по сетям, и только после этого приступают к ремонту дорожники.



Всего в регионе в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 76 километров дорог городской агломерации «Ярославская», куда помимо областного центра включены семь сельских поселений Ярославского района, Тутаев и поселок Константиновский. В конце июля ход работ оценит федеральная проектная группа, в составе которой – руководители Росавтодора и представители Министерства транспорта России.



Справка



«Безопасные и качественные дороги» – приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации. Срок его реализации – с 2017 по 2025 год. За это время планируется привести в нормативное состояние более 49,7 тысячи километров автодорог федерального, регионального и местного значения, а также объектов улично-дорожной сети в 38 городских агломерациях страны, в которых проживают свыше 19 миллионов человек.



В этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» Ярославской области выделено 625 миллионов рублей. ​