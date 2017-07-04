​4 июля в Правительстве области прошло первое мероприятие «Корпоративной недели». Участие в нем приняли заместители председателя Правительства региона Роман Колесов и Валерий Холодов, руководители профильных департаментов. С докладами выступили генеральные директора предприятий агропромышленного сектора.



– Основной целью «Корпоративной недели» является рассмотрение вопросов текущей деятельности предприятий и обществ, стратегий их развития, обсуждение проблем финансово-хозяйственной деятельности и поиск путей их решения вместе с руководством предприятий и курирующих департаментов, – отметил Роман Колесов. – Кроме того, такой формат дает возможность определить шаги по оптимизации структуры государственных предприятий и акционерных обществ с участием области, включая реорганизацию, приватизацию и докапитализацию. Общаемся в режиме живого диалога, а не посредством отчетов. Это очень важно.



Генеральный директор ОАО «Ярославльагропромтехснаб» Сергей Сорокоумов в своем докладе подчеркнул важность развития дополнительных программ лизинга, направленных на поддержку сельхозпроизводителей Ярославской области, а также использование инструмента поддержки для повышения плодородия сельскохозяйственных земель. Отмечена целесообразность сохранения организации в собственности области как наиболее эффективного в данный момент инструмента поддержки сельхозпроизводителей.



О деятельности и проблемах развития ОАО «Ярославский хлебозавод №4», более 26% потребителей которого являются лечебные и образовательные учреждения региона, доложил генеральный директор общества Константин Ткаченко. Несмотря на то, что предприятие сейчас финансово стабильно, существует ряд проблем, которые могут негативно отразиться на устойчивости его развития. Речь идет о нехватке квалифицированных кадров в хлебопекарной отрасли, резких и неожиданных колебаниях цен на сырье, товары и услуги, которые не компенсируются повышением цены, так как хлебобулочные изделия становятся неконкурентоспособными.



– Особого внимания заслуживает конкурентная борьба на аукционах и конкурсах, как итог – снижение первоначальной цены на 40 – 65 процентов, отсюда потеря доходности продукции, – подчеркнул в рамках обсуждения директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов. – При этом важно акцентировать вопросы качества продукции, поставляемой по заниженным ценам, соблюдения при ее изготовлении ГОСТа, исполнения иных условий контракта. Необходимо провести работу по контролю за качеством продукции, поставляемой по государственным контрактам в больницы и школы. Соответствующие поручения будут даны уполномоченным органам исполнительной власти области.