​О ходе реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», направленной на снижение уровня административной нагрузки на предпринимателей, говорили 5 июля в рамках селекторного совещания под руководством председателя Правительства России Дмитрия Медведева. В режиме видео-конференц-связи в совещании приняли участие субъекты РФ. Ярославскую область представлял председатель Правительства региона Дмитрий Степаненко.



– Главное, чего предстоит добиться в результате реформы, это принципиально изменить саму философию контроля. Перестроить его с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на принцип партнерского и «сервисного» отношения к бизнесу. Сместить акцент на профилактику нарушений и предотвращение ущерба, – подчеркнул Дмитрий Медведев.



Он отметил, что успех любой реформы в значительной мере зависит от эффективности ее исполнения в регионах. Также прозвучало, что деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, а по улучшению реальных показателей безопасности. Кроме того, к осени ведомства должны подготовить дорожные карты по сокращению проверок и актуализации устаревших требований. В дальнейшем эти требования будут кодифицированы по каждой сфере государственного контроля.



При участии предпринимателей внедряются и проверочные листы – списки контрольных вопросов при проверках. Они станут обязательными при плановом пожарном надзоре, надзоре в сферах природопользования и связи. С октября этого года новые правила заработают с некоторыми исключениями, а с июля следующего года – для всех объектов защиты. Каждым надзорным органом в регионе ежеквартально будут проводиться публичные обсуждения результатов проверок с предпринимателями. Для оценки практических результатов хода реформы в Правительстве будет создана специальная аттестационная комиссия. Ее задача – следить за работой руководящего состава надзорных ведомств.



Ярославская область активно работает над реализацией мероприятий реформы. В регионе с прошлого года действуют так называемые надзорные каникулы для малого бизнеса. Улучшение делового климата сегодня является одной из главных задач экономической политики Правительства области.



– Вступил в силу запрет на истребование у организаций документов, которые орган надзора может запрашивать сам в рамках межведомственного взаимодействия, – отметил Дмитрий Степаненко. – Создана система защиты бизнеса от проверок по анонимным жалобам, закреплена обязанность органов надзора публиковать на своих сайтах обязательные требования и регулярный анализ правоприменительной практики.



Чтобы оперативно осуществлять обратную связь с предпринимателями, в Правительстве региона на системной основе проводится бизнес-час с участием представителей делового сообщества, заинтересованных контрольных структур, а также уполномоченного по правам предпринимателей.



В ходе совещания свои доклады по вопросу совершенствования контрольно-надзорной деятельности также представили министр Российской Федерации Михаил Абызов, генеральный прокурор России Юрий Чайка, президент общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Александр Шохин.



Справка



Старт программе «Реформа контрольной и надзорной деятельности» был дан в конце прошлого года. Эта сфера была выделена в отдельную приоритетную программу. Цель реформы – снижение административной нагрузки на бизнес. Тема является очень важной для различных форматов обсуждения.



28 апреля в Правительстве региона прошло публичное обсуждение правоприменительной практики управления Росприроднадзора по Ярославской области. В дискуссии приняли участие министр Российской Федерации по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.



По итогам заседания принято решение создать межведомственную группу по реализации реформы контрольно-надзорных органов как инструмента, позволяющего обобщить лучшие практики и провести реформирование оптимально и эффективно. Перед контрольными органами поставлена задача при организации проверок применять риск-ориентированный подход, в основу которого положен принцип проведения основных контрольных мероприятий там, где высока вероятность причинения ущерба охраняемым законом ценностям, и с учетом истории поведения хозяйствующих субъектов.