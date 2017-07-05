|С 5 июля возможны рост уровня воды в Волге и ее притоках, подтопление
пониженных участков прибрежных зон, затруднение судоходства из-за увеличения скорости
течения реки. Причина – открытие щитов на водосливной плотине №2 Рыбинской ГЭС и
холостые сбросы в связи с наполнением Рыбинского водохранилища до нормального подпорного
уровня.
Главное управление МЧС России по Ярославской области обращается к жителям
региона с просьбой в случае обнаружения предпосылок возникновения ЧС, связанных
с подтоплением, звонить по телефонам вызова экстренных служб 01 или 112.
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