|В центрах «Мои Документы»
появилась новая услуга для предпринимателей, которая позволяет им подать заявку
на открытие расчетного счета в банке, а процесс открытия своего дела сделать более
быстрым и удобным.
– Мы ведем работу по расширению
доступа граждан и предпринимателей к государственным, муниципальным и коммерческим
услугам по принципу одного окна, — отметил директор департамента информатизации
и связи Ярославской области Михаил Городилов. – Пока данную услугу можно получить
в пяти филиалах МФЦ: во Фрунзенском и Дзержинском районах Ярославля, Рыбинске, Угличе
и Переславле-Залесском. Планируется, что в дальнейшем это можно будет сделать во
всех филиалах центров «Мои Документы».
После получения заявки,
поданной через оператора МФЦ, менеджер банка согласовывает с клиентом удобное время
для встречи в отделении или на месте ведения бизнеса. Расчетный счет предпринимателю
открывается в день подписания необходимых документов, организации – в течение одного
дня после подписания.
На сегодняшний день МФЦ
уже заключили соглашения с двумя банками, но в дальнейшем планируется расширение
числа банков, оказывающих данную услугу.
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