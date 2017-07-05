​В центрах «Мои Документы»



появилась новая услуга для предпринимателей, которая позволяет им подать заявку



на открытие расчетного счета в банке, а процесс открытия своего дела сделать более



быстрым и удобным.



– Мы ведем работу по расширению



доступа граждан и предпринимателей к государственным, муниципальным и коммерческим



услугам по принципу одного окна, — отметил директор департамента информатизации



и связи Ярославской области Михаил Городилов. – Пока данную услугу можно получить



в пяти филиалах МФЦ: во Фрунзенском и Дзержинском районах Ярославля, Рыбинске, Угличе



и Переславле-Залесском. Планируется, что в дальнейшем это можно будет сделать во



всех филиалах центров «Мои Документы».



После получения заявки,



поданной через оператора МФЦ, менеджер банка согласовывает с клиентом удобное время



для встречи в отделении или на месте ведения бизнеса. Расчетный счет предпринимателю



открывается в день подписания необходимых документов, организации – в течение одного



дня после подписания.



На сегодняшний день МФЦ



уже заключили соглашения с двумя банками, но в дальнейшем планируется расширение



числа банков, оказывающих данную услугу.