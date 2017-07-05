​В центрах «Мои Документы»

появилась новая услуга для предпринимателей, которая позволяет им подать заявку

на открытие расчетного счета в банке, а процесс открытия своего дела сделать более

быстрым и удобным.

– Мы ведем работу по расширению

доступа граждан и предпринимателей к государственным, муниципальным и коммерческим

услугам по принципу одного окна, — отметил директор департамента информатизации

и связи Ярославской области Михаил Городилов. – Пока данную услугу можно получить

в пяти филиалах МФЦ: во Фрунзенском и Дзержинском районах Ярославля, Рыбинске, Угличе

и Переславле-Залесском. Планируется, что в дальнейшем это можно будет сделать во

всех филиалах центров «Мои Документы».

После получения заявки,

поданной через оператора МФЦ, менеджер банка согласовывает с клиентом удобное время

для встречи в отделении или на месте ведения бизнеса. Расчетный счет предпринимателю

открывается в день подписания необходимых документов, организации – в течение одного

дня после подписания.

На сегодняшний день МФЦ

уже заключили соглашения с двумя банками, но в дальнейшем планируется расширение

числа банков, оказывающих данную услугу.

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