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июля специалисты областного департамента лесного хозяйства совместно с сотрудниками



ГИБДД провели рейд по контролю за транспортировкой древесины в Ярославском районе.



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По поручению главы Ярославской области Дмитрия Миронова в регионе организована межведомственная



система противодействия незаконному обороту древесины. В результате объемы вырубки



за последний год сократились почти в 4 раза, – отметил заместитель председателя



Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Одним из эффективных направлений



работы является проведение мероприятий по надзору за транспортировкой лесоматериалов,



проводимых департаментом лесного хозяйства Ярославской области совместно с правоохранительными



органами. На данный момент проведено 332 рейда, из них 106 – с сотрудниками ГИБДД.



В результате этих мероприятий пресечено 37 нарушений законодательства. По всем выявленным



фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.



Сегодня



в ходе проверки была остановлена автомашина МАЗ, перевозящая 15 кубометров бруса.



Сопроводительный документ у водителя автомашины отсутствовал. Для выяснения обстоятельств



произошедшего был вызван наряд полиции. Наказание за транспортировку древесины без



оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного



документа – штраф до 700 тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных



средств, на которых совершалось правонарушение.



Директор



департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев добавил, что



с 1 июля спектр проверочных мероприятий расширился. Теперь они распространяются



не только на круглые лесоматериалы, незаконно добытые и перевозимые всеми видами



транспорта, но и на продукцию, произведенную из такой древесины на пилорамах. В



перечень подконтрольных включено 34 новых вида древесины, в частности, хлысты, пиломатериалы,



шпалы и брусья, произведенные из различных пород дерева.



Справка



Транспортировка



древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа,



в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе,



перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах



отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае если



совершались сделки с указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного



знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка.



Сопроводительный



документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися



собственниками древесины.



Форма



сопроводительного документа и порядок его заполнения определены Правительством Российской



Федерации.



Все



сделки, осуществляемые с древесиной, подлежат внесению в единую государственную



автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС



«Лес») с указанием предмета сделки (порода, сортимент, объем древесины), участников



(продавец/покупатель), срока действия, основания осуществления сделки (договор).