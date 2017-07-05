​5

июля специалисты областного департамента лесного хозяйства совместно с сотрудниками

ГИБДД провели рейд по контролю за транспортировкой древесины в Ярославском районе.



По поручению главы Ярославской области Дмитрия Миронова в регионе организована межведомственная

система противодействия незаконному обороту древесины. В результате объемы вырубки

за последний год сократились почти в 4 раза, – отметил заместитель председателя

Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Одним из эффективных направлений

работы является проведение мероприятий по надзору за транспортировкой лесоматериалов,

проводимых департаментом лесного хозяйства Ярославской области совместно с правоохранительными

органами. На данный момент проведено 332 рейда, из них 106 – с сотрудниками ГИБДД.

В результате этих мероприятий пресечено 37 нарушений законодательства. По всем выявленным

фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

Сегодня

в ходе проверки была остановлена автомашина МАЗ, перевозящая 15 кубометров бруса.

Сопроводительный документ у водителя автомашины отсутствовал. Для выяснения обстоятельств

произошедшего был вызван наряд полиции. Наказание за транспортировку древесины без

оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного

документа – штраф до 700 тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных

средств, на которых совершалось правонарушение.

Директор

департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев добавил, что

с 1 июля спектр проверочных мероприятий расширился. Теперь они распространяются

не только на круглые лесоматериалы, незаконно добытые и перевозимые всеми видами

транспорта, но и на продукцию, произведенную из такой древесины на пилорамах. В

перечень подконтрольных включено 34 новых вида древесины, в частности, хлысты, пиломатериалы,

шпалы и брусья, произведенные из различных пород дерева.

Справка

Транспортировка

древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа,

в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе,

перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах

отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае если

совершались сделки с указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного

знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка.

Сопроводительный

документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися

собственниками древесины.

Форма

сопроводительного документа и порядок его заполнения определены Правительством Российской

Федерации.

Все

сделки, осуществляемые с древесиной, подлежат внесению в единую государственную

автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС

«Лес») с указанием предмета сделки (порода, сортимент, объем древесины), участников

(продавец/покупатель), срока действия, основания осуществления сделки (договор).

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
17:00
14 просмотров
2017.07.05 Глава региона Дмитрий Миронов: «Нам важно поддерживать и развивать гражданские инициативы»
2017.07.05 Михаил Кудряшов: «Благоустройство зоны ЮНЕСКО идет в соответствии с графиком»
2017.07.05 Дмитрий Миронов сдал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Ярославской области
2017.07.05 Областной департамент туризма проводит конкурс видеороликов, посвященный 50-летию Золотого кольца России
2017.07.05 Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев: «Ярославцы молодцы, что поддержали губернаторские проекты»