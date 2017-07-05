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июля специалисты областного департамента лесного хозяйства совместно с сотрудниками
ГИБДД провели рейд по контролю за транспортировкой древесины в Ярославском районе.
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По поручению главы Ярославской области Дмитрия Миронова в регионе организована межведомственная
система противодействия незаконному обороту древесины. В результате объемы вырубки
за последний год сократились почти в 4 раза, – отметил заместитель председателя
Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Одним из эффективных направлений
работы является проведение мероприятий по надзору за транспортировкой лесоматериалов,
проводимых департаментом лесного хозяйства Ярославской области совместно с правоохранительными
органами. На данный момент проведено 332 рейда, из них 106 – с сотрудниками ГИБДД.
В результате этих мероприятий пресечено 37 нарушений законодательства. По всем выявленным
фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.
Сегодня
в ходе проверки была остановлена автомашина МАЗ, перевозящая 15 кубометров бруса.
Сопроводительный документ у водителя автомашины отсутствовал. Для выяснения обстоятельств
произошедшего был вызван наряд полиции. Наказание за транспортировку древесины без
оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного
документа – штраф до 700 тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных
средств, на которых совершалось правонарушение.
Директор
департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев добавил, что
с 1 июля спектр проверочных мероприятий расширился. Теперь они распространяются
не только на круглые лесоматериалы, незаконно добытые и перевозимые всеми видами
транспорта, но и на продукцию, произведенную из такой древесины на пилорамах. В
перечень подконтрольных включено 34 новых вида древесины, в частности, хлысты, пиломатериалы,
шпалы и брусья, произведенные из различных пород дерева.
Справка
Транспортировка
древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа,
в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе,
перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах
отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной (в случае если
совершались сделки с указанной древесиной), а также номере государственного регистрационного
знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка.
Сопроводительный
документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися
собственниками древесины.
Форма
сопроводительного документа и порядок его заполнения определены Правительством Российской
Федерации.
Все
сделки, осуществляемые с древесиной, подлежат внесению в единую государственную
автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС
«Лес») с указанием предмета сделки (порода, сортимент, объем древесины), участников
(продавец/покупатель), срока действия, основания осуществления сделки (договор).
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