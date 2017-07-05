​5 июля в поселке Красная Горка Рыбинского района завершился ремонт мостового перехода через реку Черемуху, который является частью автомобильной дороги Рыбинск – Большое Село. Проект был выполнен в рамках реализации ведомственной целевой программы «Сохранность автомобильных дорог Ярославской области».



Ремонтные работы на мосту, построенном еще в 1961 году, начались в августе прошлого года. Был заключен двухгодичный контракт общей стоимостью 33,8 миллиона рублей.



Реконструкция шла с применением новых технологий, например, оклейки пролетных строений углепластиковым волокном. Проводились работы по усилению и восстановлению несущей способности объекта. Заменены пришедшие в негодность опорные части, перила, установлены барьерные ограждения. Пролеты строения подняты на высоту 40 сантиметров, что позволило организовать безопасное движение на дороге. Все работы выполнены в соответствии с проектными решениями и прошли рабочую комиссию без замечаний.



Председатель комитета управления автомобильными дорогами департамента транспорта Ярославской области Денис Замараев подчеркнул, что Правительство региона уделяет большое внимание восстановлению и развитию дорожного хозяйства.



– У нас реализуется федеральная программа «Безопасные и качественные дороги», которая ориентирована на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Ярославля и прилегающих к городу автодорог, – напомнил Денис Замараев. – В 2017 году объем областного дорожного фонда составляет 5,5 миллиарда рублей. На ремонт и реконструкцию автодорог областной собственности направлено более 2 миллиардов рублей.​