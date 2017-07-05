​В рамках губернаторской программы «Решаем вместе!» в Ярославле будет построено 10 площадок ГТО, четыре универсальные спортплощадки и отремонтировано два футбольных поля. Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев вместе с мэром областного центра Владимиром Слепцовым сегодня оценил новую многофункциональную площадку во Фрунзенском районе. Во дворе дома по улице Курчатова, 4, теперь школьники, студенты и все желающие смогут укрепить свое здоровье и подготовиться к выполнению норм комплекса ГТО.



– Понятно, что без денег, без ресурсов, без позиции властей трудно что-либо сделать. Но очень важно, что у вас и люди, и чиновники решили работать вместе, – сказал Валерий Фадеев. – Это очень хороший пример, и важно, что сначала спрашивают людей, что бы им хотелось, и только потом делают конкретные вещи. Здесь жители сами захотели установить площадку, выбрали место, провели субботник по очистке двора. И получили такой подарок. Им еще и освещение пообещали здесь улучшить в ходе благоустройства. Это здорово.



Возможности новой площадки ГТО всем заинтересованным жителям продемонстрировали профессионалы. Четырехкратный чемпион по воркауту Ярославской области и основатель международной школы Артем Морозов показал несколько силовых упражнений на брусьях и турниках. Для всех желающих представители этого вида спорта провели мастер-класс и рассказали, как правильно выполнять упражнения.



– Спортсмены поддерживают губернаторские инициативы «Решаем вместе!» и «Мы выбираем спорт». Новые спортплощадки – это как раз то, что сегодня нужно нашей молодежи, – считает президент НП «СК «Буревестник – Верхняя Волга» Анна Иванова.



В рамках реализации программы «Мы выбираем спорт» в районах области появится 70 площадок для занятий силовой гимнастикой, из них 24 – в Ярославле. Проект реализуется совместно с компанией «Ростех». Жители региона сами выбирали места для установки спорткомплексов путем голосования.



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