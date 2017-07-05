|Департамент туризма Ярославской области проводит конкурс видеороликов «Лучшая продуктовая практика российского туризма – Золотое кольцо 2.0», итоги которого будут подведены в рамках международного туристического форума «Visit Russia» в сентябре.
Предусмотрено 9 номинаций: «Самый экономичный тур», «Самый элитарный тур», «Лучшее событийное мероприятие», «Лучшее гастрономическое событие», «Самый оригинальный тур», «Самый массовый продукт», «Лучший тур для семейного отдыха», «Лучший тур для нового поколения» и «Лучший тур для иностранцев». Прием видеороликов будет идти до 31 июля. Участие в конкурсе бесплатное.
Свои заявки могут направлять туристические компании, муниципальные образования, туристско-информационные центры, экскурсионные бюро, спортивные объединения, студенты, проходящие обучение по профильным специальностям, некоммерческие объединения в туризме, индивидуальные предприниматели и другие компании и организации вне зависимости от правовой организационной формы, предоставляющие туристические услуги.
Цель мероприятия – формирование площадки по выявлению, упаковке и предъявлению новых турпродуктов национального маршрута Золотое кольцо России, 50-летие основания которого отмечается в этом году. В числе задач – организация продуктивной коммуникации всех участников национального маршрута, консолидация их усилий, продвижение новых турпродуктов и проектных инициатив, ориентированных на пересборку маршрута с учетом изменившегося спроса. Ключевая миссия конкурса – популяризация идеи российского туризма и повышение интереса общественности к этой теме.
Справка
Контактная информация: (4852) 40-08-15, rumyanceva@yarregion.ru.
Пресс-секретарь конкурса Мария Николаева: (4852) 400-816, 8-980-771-52-55, nikolaevama@yarregion.ru.
Страница конкурса в соцсетях: https://www.facebook.com/visitrussiayaroslavl/?fref=ts.
Положение о конкурсе видеороликов.doc
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