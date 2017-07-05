|Дмитрий Миронов сдал в избирательную комиссию Ярославской области документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора.
В числе документов – подписи 65 депутатов и избранных глав, необходимые для преодоления «муниципального фильтра». Из них 22 подписи депутатов и избранных глав муниципальных районов и городских округов, 7 подписей – глав поселений.
Также Дмитрий Миронов предоставил список кандидатов, которые в случае его избрания смогут представлять Ярославскую область в Совете Федерации. Это Первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, депутат Государственной Думы РФ Александр Грибов и ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Русаков.
В середине июня Дмитрий Миронов был выдвинут кандидатом в губернаторы Ярославской области от партии «Единая Россия». Кроме него, документы для регистрации в избирательную комиссию уже подали Сергей Балабаев (ПАРНАС), Андрей Ватлин (ЛДПР), Кирилл Панько («Коммунисты России») и Михаил Парамонов (КПРФ). Также в числе выдвинутых кандидатов – представитель партии «Яблоко» Олег Виноградов. Документы для регистрации он в избирательную комиссию пока не предоставил.
Решение о регистрации избирательная комиссия Ярославской области примет в течение 10 дней с момента подачи документов.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
20:30
7 просмотров
2017.07.05 Глава региона Дмитрий Миронов: «Нам важно поддерживать и развивать гражданские инициативы»2017.07.05 Михаил Кудряшов: «Благоустройство зоны ЮНЕСКО идет в соответствии с графиком»2017.07.05 Областной департамент туризма проводит конкурс видеороликов, посвященный 50-летию Золотого кольца России2017.07.05 Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев: «Ярославцы молодцы, что поддержали губернаторские проекты»2017.07.05 В Рыбинском районе завершена реконструкция моста через реку Черемуху