5 июля в Ярославле началась подготовка к ремонту домов, являющихся объектами культурного наследия.



– На благоустройство зоны ЮНЕСКО в Ярославле по соглашению, подписанному главой региона Дмитрием Мироновым с мэром столицы Сергеем Собяниным, Правительство Москвы выделило 600 миллионов рублей, – отметил главный архитектор области Михаил Кудряшов.



– Всего будет приведено в порядок около 50 объектов культурного наследия федерального, регионального и муниципального значения. Уже идут реставрационные работы в Кирилло-Афанасиевском монастыре, ремонт ансамбля Дома губернатора, фасадов жилых домов, Спасо-Преображенского монастыря. Будут отремонтированы дороги и тротуары, реконструированы скверы, обновлены фасады регионального Правительства, Ярославской областной Думы и других зданий. Ход реализации проекта на контроле у главы региона, на сегодняшний день – все в срок.



Всего в рамках соглашения с Правительством Москвы по реконструкции объектов зоны ЮНЕСКО в Ярославле будет приведено в порядок пять фасадов домов – объектов культурного наследия.



– Первыми леса устанавливают по адресу: Советская, дом 2, – рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева. – На данном объекте запланирован ремонт 1,8 тысячи квадратных метров крыши и 4 тысяч квадратных метров фасада. Данные работы не связаны с реконструкцией жилого дома, а направлены на сохранение объекта. Общая стоимость проекта – порядка 9 миллионов рублей. Подрядчик обещает завершить все работы до сентября.