Взаимодействие власти и гражданского общества сегодня обсудили глава региона Дмитрий Миронов и Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. В ходе встречи Валерий Фадеев поделился своими впечатлениями от проведенного рабочего дня в Ярославле и общения с городскими активистами. Он отметил, что ярославцы всегда выделялись активной гражданской позицией, а также высоко оценил значимость губернаторских программ «Решаем вместе» и «Мы выбираем спорт».



- На самом деле мы привлекли очень много людей к обсуждению этих проектов, - сказал в ходе беседы Дмитрий Миронов, - и они с большим воодушевлением откликнулись. В ходе программы «Решаем вместе» жители Ярославской области представляли свои заявки на благоустройство дворов, ремонты школ, домов культуры, строительство спортивных площадок. Причем, выбирали именно то, что им необходимо. Также дополнительно в рамках программы «Мы выбираем спорт» мы совместно с госкорпорацией «Ростех» установим в области еще 70 спортивных площадок. Жители опять же, что важно, сами голосовали за места их размещения. Сейчас мы приступили к самому ответственному этапу – монтажу площадок для воркаута. И здесь важно подчеркнуть роль нашей общественности, общественной палаты региона в реализации этих инициатив.



Также Дмитрий Миронов поздравил Валерия Фадеева с избранием на пост Секретаря Общественной палаты России. И рассказал о работе в регионе, которая ведется с привлечением общественности:



- В марте у нас была принята Программа социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста». К её сос­тав­ле­нию были привлечены не только эксперты в своих областях, но и граждане. В ходе под­го­тов­ки стратегии мы получили около 6,5 тысяч пред­ло­жений от жите­лей. Также у нас в области создан губерна­тор­с­кий совет. Это рабочая площадка, на которой с учас­ти­ем общественности и бизнеса обсуждаются самые важные и актуальные проблемы. Уже рассмотрены вопросы инвестиционной политики, развития туриндустрии, на очереди – проблемы АПК.



Неподдельный интерес у Валерия Фадеева вызвал опыт Ярославской области в вопросе привлечения гражданских активистов к общественному контролю.



Например, к контролю над ремонтом дорог. Напомним, что в 2017 году на ремонт и реконструкцию автодорог будет выделено около пяти миллиардов рублей. Это почти в три раза больше, чем в предыдущем году, и, как подчеркнул глава региона, власти вместе с общественностью должны добиваться должного качества выполнения работ от подрядчиков. Также гражданский контроль сегодня востребован в решении экологических проблем. Общественность активно участвует в мониторинге детских домов, школ, учреждений дошкольного образования. Наработанным опытом гражданские активисты делятся на различных общественных площадках. Одна из них - традиционный гражданских форум, который две недели назад уже в 15ый раз собрал более 700 активистов из разных регионов страны.



В свою очередь в ходе рабочей встречи Валерий Фадеев поделился своими планами по работе Общественной палаты России:



- Сейчас одной из своих задач я вижу усиление взаимодействия с региональными общественными палатами, – подчеркнул Валерий Александрович, - я много планирую ездить по стране, встречаться с людьми. И не раз обращал внимание на то, что если регион успешен, власть и общественники работают всегда вместе, помогают друг другу. Это сразу другая атмосфера создается, среда политическая лучше становится. Видна консолидация общества, что я сегодня наблюдал и в Ярославской области.



Уже в завершении встречи стороны договорились о взаимодействии и помощи со стороны Общественной палаты России ярославской региональной и муниципальным общественным палатам. Исполнительная власть со своей стороны, как отметил Дмитрий Миронов, окажет всё возможное в организации этой работы.



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