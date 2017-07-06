​15 июля в Угличе впервые состоится фестиваль «Углече поле» - живая история древнего города». Это новый формат празднования дня города, разработанный в рамках 1080-летнего юбилея Углича.



- Теперь ежегодный праздник обрел свое лицо и название, соответствующее древнему названию местности, где был основан город, - отметила директор ТИЦ «Углич» Юлия Воронова.



Фестиваль приурочен сразу к нескольким торжественным датам: юбилею города, 125-летию со дня возвращения ссыльного колокола в Углич и 125-летию 125 со дня основания горожанами Музея отечественных древностей. Также в рамках события будет представлен юбилей маршрута «Золотое кольцо России». Этой дате будет посвящено шествие 50 исторических персонажей с участием делегаций городов, входящих в Ассоциацию малых туристских городов России.



В основу концепции фестиваля легла история города Углича. Так, в Угличском кремле пройдет интерактивная игра-расследование «Загадочная гибель царевича Димитрия». Участники которой смогут погрузиться в события конца XVI века и познакомиться с историей гибели младшего сына царя Ивана Грозного.



Также здесь пройдет викторина по истории города, семейное образовательное мероприятие «Игры и игрушки прошлых веков». Любители чтения приглашаются на Большое библиопати «В тиши Кремля так слышен звук столетий».



Гастрономический двор «Кухня на углях» предложит вкусное действо «Щи да каша – пища наша», в рамках которого все желающие могут поучаствовать в приготовлении указанных блюд. «Большой хоровод» пригласит всех гостей праздника стать участниками массового фигурного хоровода и разучить Угличскую кадриль.



Для детей будет работать Потешная поляна, а любителей творчества ждут вернисаж и мастер-классы.



-Углич первым в регионе проводит «перезагрузку» туристического потенциала и создает новый имидж города, - сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Конечно, в условиях ограниченного бюджета сделать это непросто. Но главе Углича Анатолию Курицыну и его команде удается сделать город привлекательным в первую очередь для горожан, местом, где хочется жить. А если жители любят свой город, то и туристу он будет интересен, и новый турпоток не заставит себя ждать.