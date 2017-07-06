В Рыбинске началась реконструкция ДК «Вымпел». Более трех миллионов рублей на ее проведение выделено в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», который Правительство области реализует совместно с партией «Единая Россия».



6 июля подрядчики перешли к активной стадии ремонта правого крыла дворца культуры. На первом этаже демонтирован старый пол, снесены перегородки, по которым шли трещины. Сейчас залито новое бетонное основание, проведены работы по гидроизоляции. Идет возведение новых стен из силикатного кирпича.



– Ремонтные работы в этом крыле выполнены на 60 процентов, – сообщил директор МУК ДК «Вымпел» Николай Удовкин. – В левом крыле здания идет подготовительный процесс. На первом этаже вдоль стен тоже шли трещины, поэтому сейчас разобрали перегородки, началась подготовка к монтажу пола. Здесь располагался один из филиалов городской библиотеки. После ремонта она переедет на второй этаж, где тоже проведем восстановительные работы. Будет заменено покрытие пола, выровнены и покрашены стены, установлены новые окна.



Капитальный ремонт учреждений культуры в регионе – одно из важных направлений проекта «Решаем вместе!». Из районов поступило 45 заявок и семь – из городов. Всего на эти цели предусмотрено более 34 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Свой вклад внесут и жители: они примут участие в субботниках по уборке территорий, а также в незначительных ремонтных работах внутри зданий.​