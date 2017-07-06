В преддверии Дня семьи, любви и верности супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет, были награждены медалями «За любовь и верность». Церемония состоялась 6 июля в Ярославском художественном музее. От имени главы региона награды вручил председатель Правительства области Дмитрий Степаненко. 

– В этом году медалей удостоены 58 супружеских пар региона. Сегодня здесь вручаем награду 23 парам. В любви и согласии они прожили долгие годы и воспитали достойных детей, – отметил Дмитрий Степаненко. – Выражаю свое уважение. Вы – пример для многих, хранители крепких семейных устоев. 

Чествование остальных супружеских пар пройдет в муниципальных образованиях области. 

Всего с 2008 года, когда в стране стали отмечать День семьи, любви и верности, медалями «За любовь и верность» отмечены более 500 семей региона. Пять пар, представленных к награждению в этом году, прожили в браке более 60 лет.

Справка 

В день памяти святых Петра и Февронии Муромских 8 июля 2008 года было установлено празднование Дня семьи, любви и верности. 

Организационным комитетом разработана концепция празднования, учреждена общественная награда – медаль «За любовь и верность», утверждены положение и инструкция о порядке награждения. 

В соответствии с положением медалью награждаются супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад. Это семьи с крепкими устоями, совместно добившиеся благополучия и воспитавшие достойных, успешных детей.

Для награждения лучших семейных пар оргкомитет ежегодно выделяет до 70 медалей каждому субъекту Российской Федерации. Ходатайство о награждении медалью возбуждается органами местного самоуправления с учетом мнения общественных организаций. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют предложения по кандидатурам на награждение медалью в оргкомитет. Награждение производится один раз в год решением оргкомитета.​

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