​6 июля, в преддверии празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности, в зале «Классика» Ярославского музея-заповедника открылась выставка лучших работ фотоконкурса «В объективе – семья». В этом году он посвящен Году экологии в Российской Федерации.



На конкурс было прислано 167 работ из 15 муниципальных районов и городских округов региона. Жюри отобрало для выставки 41 фотографию. Остальные можно увидеть на большом экране, установленном в зале музея. В этой подборке запечатлены радостные, незабываемые события в жизни семьи.



– Правительство Ярославской области вместе с музеем-заповедником ежегодно проводят конкурс работ фотографов-любителей со всего региона, – рассказала начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова. – Номинации фотоконкурса были связаны с темой экологии: «Магия воды», «Чудо природы», «Зеленый пояс Ярославии», «Боль родной земли», «Во имя чистого будущего». Оценивали работы профессиональные художники и фотографы. Но самое главное, радует то, что интерес к фотоконкурсу среди фотографов-любителей с каждым годом только растет.



Фотовыставка «В объективе – семья» продлится до 21 июля.​