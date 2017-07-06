​В рамках ХII международного кинофестиваля детских и семейных фильмов



«В кругу семьи», который пройдет в Ярославской области с 8 по 14 июля, будет дан



старт новому всероссийскому кинотеатральному проекту.



– Мы открываемся



в Москве, но представляем наш особенный проект в Ярославле, на родине первого русского



театра, – рассказал президент общенациональной программы «В кругу семьи» Александр



Ковтунец. – Пока держим интригу, но перед началом фестиваля мы объявим название



проекта, его миссию и задачи. Художественным руководителем этого прекрасного действа



является режиссер Герман Сидаков, ученик Петра Фоменко. Проект объединит в себе



и кино, и театр, и обучение. Презентуя его, мы покажем необычный спектакль «Маленькие



трагедии». Его ставит Игорь Неведров, актер театра Романа Виктюка.



В спектакле



будут заняты 3 человека, в том числе Александр Ковтунец. Постановка пройдет в малом



зале драматического театра имени Федора Волкова. Организаторы планируют впоследствии



показать ее и на большой сцене.



Президент



кинофестиваля выразил благодарность врио губернатора Дмитрию Миронову за приглашение



провести международный фестиваль в Ярославской области. Александр Ковтунец отметил,



что в регионе уделяется огромное внимание вопросам укрепления семейных ценностей.



Ярославль не в первый раз становится местом проведения мероприятий общенациональной



программы « В кругу семьи». В 2009 году в городе был установлен один из первых памятников



Петру и Февронии Муромским – покровителям семьи. Сейчас их в России около 30.



– Спасибо



Дмитрию Миронову за приглашение. Для нас при выборе места проведения фестиваля заинтересованность



властей – один из важных факторов, – подчеркнул Александр Ковтунец. – Поддержка,



которую оказывают региональное Правительство и мэрия институту семьи, колоссальна.



Мы видим заинтересованность людей, уверены, что на кинофестиваль придет много зрителей.



Интерес вызывает не только кинематографическое направление, но и деловая программа:



в круглых столах участвует много ярославцев, которых волнуют темы ювенальной интуиции,



вопросы насилия в семье, образования, культуры.



Говоря



о миссии самого фестиваля, Александр Ковтунец отметил, что кино может и должно содействовать



укреплению семьи:



– Например,



на одном из кинофестивалей приз зрительских симпатий взял фильм «Зеленая карета»



с Андреем Мерзликиным. Каждый человек, выходящий из зала после просмотра, звонил



своим детям и беседовал с ними. Это и есть наша цель – вызывать желание быть ближе



к своим родным, заботиться о них.



ХII



международный кинофестиваль пройдет при поддержке госкорпорации «Ростех», Министерства



культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области и мэрии города



Ярославля. Жители региона смогут увидеть 18 лучших детских и семейных фильмов из



14 стран мира. 8 июля в Российском театре драмы имени Ф. Волкова состоится торжественная



церемония открытия, которую проведут семейная пара известных актеров Владимир Вдовиченков



и Елена Лядова.