​В рамках ХII международного кинофестиваля детских и семейных фильмов

«В кругу семьи», который пройдет в Ярославской области с 8 по 14 июля, будет дан

старт новому всероссийскому кинотеатральному проекту.

– Мы открываемся

в Москве, но представляем наш особенный проект в Ярославле, на родине первого русского

театра, – рассказал президент общенациональной программы «В кругу семьи» Александр

Ковтунец. – Пока держим интригу, но перед началом фестиваля мы объявим название

проекта, его миссию и задачи. Художественным руководителем этого прекрасного действа

является режиссер Герман Сидаков, ученик Петра Фоменко. Проект объединит в себе

и кино, и театр, и обучение. Презентуя его, мы покажем необычный спектакль «Маленькие

трагедии». Его ставит Игорь Неведров, актер театра Романа Виктюка.

В спектакле

будут заняты 3 человека, в том числе Александр Ковтунец. Постановка пройдет в малом

зале драматического театра имени Федора Волкова. Организаторы планируют впоследствии

показать ее и на большой сцене.

Президент

кинофестиваля выразил благодарность врио губернатора Дмитрию Миронову за приглашение

провести международный фестиваль в Ярославской области. Александр Ковтунец отметил,

что в регионе уделяется огромное внимание вопросам укрепления семейных ценностей.

Ярославль не в первый раз становится местом проведения мероприятий общенациональной

программы « В кругу семьи». В 2009 году в городе был установлен один из первых памятников

Петру и Февронии Муромским – покровителям семьи. Сейчас их в России около 30.

– Спасибо

Дмитрию Миронову за приглашение. Для нас при выборе места проведения фестиваля заинтересованность

властей – один из важных факторов, – подчеркнул Александр Ковтунец. – Поддержка,

которую оказывают региональное Правительство и мэрия институту семьи, колоссальна.

Мы видим заинтересованность людей, уверены, что на кинофестиваль придет много зрителей.

Интерес вызывает не только кинематографическое направление, но и деловая программа:

в круглых столах участвует много ярославцев, которых волнуют темы ювенальной интуиции,

вопросы насилия в семье, образования, культуры.

Говоря

о миссии самого фестиваля, Александр Ковтунец отметил, что кино может и должно содействовать

укреплению семьи:

– Например,

на одном из кинофестивалей приз зрительских симпатий взял фильм «Зеленая карета»

с Андреем Мерзликиным. Каждый человек, выходящий из зала после просмотра, звонил

своим детям и беседовал с ними. Это и есть наша цель – вызывать желание быть ближе

к своим родным, заботиться о них.

ХII

международный кинофестиваль пройдет при поддержке госкорпорации «Ростех», Министерства

культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области и мэрии города

Ярославля. Жители региона смогут увидеть 18 лучших детских и семейных фильмов из

14 стран мира. 8 июля в Российском театре драмы имени Ф. Волкова состоится торжественная

церемония открытия, которую проведут семейная пара известных актеров Владимир Вдовиченков

и Елена Лядова.

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