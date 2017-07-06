|В рамках ХII международного кинофестиваля детских и семейных фильмов
«В кругу семьи», который пройдет в Ярославской области с 8 по 14 июля, будет дан
старт новому всероссийскому кинотеатральному проекту.
– Мы открываемся
в Москве, но представляем наш особенный проект в Ярославле, на родине первого русского
театра, – рассказал президент общенациональной программы «В кругу семьи» Александр
Ковтунец. – Пока держим интригу, но перед началом фестиваля мы объявим название
проекта, его миссию и задачи. Художественным руководителем этого прекрасного действа
является режиссер Герман Сидаков, ученик Петра Фоменко. Проект объединит в себе
и кино, и театр, и обучение. Презентуя его, мы покажем необычный спектакль «Маленькие
трагедии». Его ставит Игорь Неведров, актер театра Романа Виктюка.
В спектакле
будут заняты 3 человека, в том числе Александр Ковтунец. Постановка пройдет в малом
зале драматического театра имени Федора Волкова. Организаторы планируют впоследствии
показать ее и на большой сцене.
Президент
кинофестиваля выразил благодарность врио губернатора Дмитрию Миронову за приглашение
провести международный фестиваль в Ярославской области. Александр Ковтунец отметил,
что в регионе уделяется огромное внимание вопросам укрепления семейных ценностей.
Ярославль не в первый раз становится местом проведения мероприятий общенациональной
программы « В кругу семьи». В 2009 году в городе был установлен один из первых памятников
Петру и Февронии Муромским – покровителям семьи. Сейчас их в России около 30.
– Спасибо
Дмитрию Миронову за приглашение. Для нас при выборе места проведения фестиваля заинтересованность
властей – один из важных факторов, – подчеркнул Александр Ковтунец. – Поддержка,
которую оказывают региональное Правительство и мэрия институту семьи, колоссальна.
Мы видим заинтересованность людей, уверены, что на кинофестиваль придет много зрителей.
Интерес вызывает не только кинематографическое направление, но и деловая программа:
в круглых столах участвует много ярославцев, которых волнуют темы ювенальной интуиции,
вопросы насилия в семье, образования, культуры.
Говоря
о миссии самого фестиваля, Александр Ковтунец отметил, что кино может и должно содействовать
укреплению семьи:
– Например,
на одном из кинофестивалей приз зрительских симпатий взял фильм «Зеленая карета»
с Андреем Мерзликиным. Каждый человек, выходящий из зала после просмотра, звонил
своим детям и беседовал с ними. Это и есть наша цель – вызывать желание быть ближе
к своим родным, заботиться о них.
ХII
международный кинофестиваль пройдет при поддержке госкорпорации «Ростех», Министерства
культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области и мэрии города
Ярославля. Жители региона смогут увидеть 18 лучших детских и семейных фильмов из
14 стран мира. 8 июля в Российском театре драмы имени Ф. Волкова состоится торжественная
церемония открытия, которую проведут семейная пара известных актеров Владимир Вдовиченков
и Елена Лядова.
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