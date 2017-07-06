|Органы власти жестко контролируют качество выполнения
работ в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
6 июля представители регионального департамента транспорта и депутаты Ярославской
областной Думы выехали с очередной проверкой на дорогу на Диево-Городище.
Ремонт этого объекта начался месяц назад. Участок
протяженностью 8,2 километра разделили на четыре части и делают каждую по очереди.
На первой уже проведены фрезерование, очистка обочин, началось асфальтирование.
Во время проверки работы на объекте шли полным
ходом. Специалисты проверили документацию, уровень обочины по отношению к асфальту
и сами материалы. Было высказано несколько замечаний. В частности, подрядчик не
продумал отвод воды, а асфальтовую крошку сваливали прямо в лес, в зеленую зону.
– Подрядчик должен учесть все замечания и исправить
недочеты. Контроль будет в том числе со стороны специалистов федерации, которые
приедут принимать дороги, – сказал и. о. директора департамента транспорта Евгений
Моисеев. – Проверка покажет качество ремонта. Но я думаю, что все оценят хорошо.
Работу в Ярославской области по агломерации в Росавтодоре оценили на четверку. Мы
не в лидерах, но и не в числе отстающих.
На объекте будут заменены верхний и нижний
слои асфальта, укреплены обочины и установлены знаки.
– Планировали завершить ремонт до 15 сентября,
но сейчас стараемся успеть до 25 августа, – сказал главный инженер компании-подрядчика
Владимир Дегтерев. – Мы даем 4 года гарантии на свою работу.
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