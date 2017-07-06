​Органы власти жестко контролируют качество выполнения



работ в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».



6 июля представители регионального департамента транспорта и депутаты Ярославской



областной Думы выехали с очередной проверкой на дорогу на Диево-Городище.



Ремонт этого объекта начался месяц назад. Участок



протяженностью 8,2 километра разделили на четыре части и делают каждую по очереди.



На первой уже проведены фрезерование, очистка обочин, началось асфальтирование.



Во время проверки работы на объекте шли полным



ходом. Специалисты проверили документацию, уровень обочины по отношению к асфальту



и сами материалы. Было высказано несколько замечаний. В частности, подрядчик не



продумал отвод воды, а асфальтовую крошку сваливали прямо в лес, в зеленую зону.



– Подрядчик должен учесть все замечания и исправить



недочеты. Контроль будет в том числе со стороны специалистов федерации, которые



приедут принимать дороги, – сказал и. о. директора департамента транспорта Евгений



Моисеев. – Проверка покажет качество ремонта. Но я думаю, что все оценят хорошо.



Работу в Ярославской области по агломерации в Росавтодоре оценили на четверку. Мы



не в лидерах, но и не в числе отстающих.



На объекте будут заменены верхний и нижний



слои асфальта, укреплены обочины и установлены знаки.



– Планировали завершить ремонт до 15 сентября,



но сейчас стараемся успеть до 25 августа, – сказал главный инженер компании-подрядчика



Владимир Дегтерев. – Мы даем 4 года гарантии на свою работу.​