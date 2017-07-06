​Органы власти жестко контролируют качество выполнения

работ в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

6 июля представители регионального департамента транспорта и депутаты Ярославской

областной Думы выехали с очередной проверкой на дорогу на Диево-Городище.

Ремонт этого объекта начался месяц назад. Участок

протяженностью 8,2 километра разделили на четыре части и делают каждую по очереди.

На первой уже проведены фрезерование, очистка обочин, началось асфальтирование.

Во время проверки работы на объекте шли полным

ходом. Специалисты проверили документацию, уровень обочины по отношению к асфальту

и сами материалы. Было высказано несколько замечаний. В частности, подрядчик не

продумал отвод воды, а асфальтовую крошку сваливали прямо в лес, в зеленую зону.

– Подрядчик должен учесть все замечания и исправить

недочеты. Контроль будет в том числе со стороны специалистов федерации, которые

приедут принимать дороги, – сказал и. о. директора департамента транспорта Евгений

Моисеев. – Проверка покажет качество ремонта. Но я думаю, что все оценят хорошо.

Работу в Ярославской области по агломерации в Росавтодоре оценили на четверку. Мы

не в лидерах, но и не в числе отстающих.

На объекте будут заменены верхний и нижний

слои асфальта, укреплены обочины и установлены знаки.

– Планировали завершить ремонт до 15 сентября,

но сейчас стараемся успеть до 25 августа, – сказал главный инженер компании-подрядчика

Владимир Дегтерев. – Мы даем 4 года гарантии на свою работу.​

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