|Рядом со школой №6 в Переславле-Залесском началось строительство
спортивной площадки по программе «Газпром – детям».
– Уже в новом учебном году ребята будут тренироваться на
современном стадионе с искусственным газонным покрытием, резиновыми беговыми
дорожками, баскетбольной площадкой, трибунами и прочими необходимыми для
занятий элементами, – отметил врио губернатора Дмитрий Миронов. – Это один из 20
пришкольных спортивных объектов, которые мы обустроим в области по программе
«Газпром – детям». Также в ближайшие годы вместе с «Газпромом» построим пять
ФОКов в Ярославле, Угличе, Переславле и поселке Семибратово.
Напомним, о том, что спортивная инфраструктура региона будет
значительно улучшена в рамках подписанного соглашения между Правительством
области и компанией «Газпром».
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