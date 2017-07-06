​Рядом со школой №6 в Переславле-Залесском началось строительство

спортивной площадки по программе «Газпром – детям».

– Уже в новом учебном году ребята будут тренироваться на

современном стадионе с искусственным газонным покрытием, резиновыми беговыми

дорожками, баскетбольной площадкой, трибунами и прочими необходимыми для

занятий элементами, – отметил врио губернатора Дмитрий Миронов. – Это один из 20

пришкольных спортивных объектов, которые мы обустроим в области по программе

«Газпром – детям». Также в ближайшие годы вместе с «Газпромом» построим пять

ФОКов в Ярославле, Угличе, Переславле и поселке Семибратово.

Напомним, о том, что спортивная инфраструктура региона будет

значительно улучшена в рамках подписанного соглашения между Правительством

области и компанией «Газпром».

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