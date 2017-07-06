|В
Москве 6 июля открылся VII урбанистический форум «Эпоха агломераций. Новая
карта мира». В мероприятиях первого дня принимают участие главный архитектор
Ярославской области Михаил Кудряшов и заместитель председателя Правительства
региона Роман Колесов.
Одна
из тем сессий и круглых столов – экологические аспекты развития современных
мегаполисов.
–
В рамках обсуждений затрагиваются практически все сферы жизнедеятельности города,
включая реабилитацию природных объектов, расширение зеленых зон, а также
разработку инновационных технологий, позволяющих поддерживать экологический
баланс в городах, – отметил Роман Колесов. – Говоря о проблемах и наработках
Ярославской области, мы обсудили реализацию проекта «Комплексная экологическая
реабилитация озера Неро». Он предусматривает расчистку озера и устьевых
участков рек, впадающих в него, от загрязненных донных отложений, а также
биогенное укрепление берегов.
Помимо
проекта по снижению антропогенной нагрузки на озеро Неро администрация
Ростовского муниципального района выполняет работы по восстановлению и развитию
канализационной сети, очистных сооружений канализации в рамках региональной
программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Ярославской области» и муниципальной программы «Комплексный инвестиционный план
модернизации городского поселения г. Ростов».
Во
второй день форума, 7 июля, председатель Правительства Ярославской области
Дмитрий Степаненко встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и станет
участником конференции «Опорные агломерации России и пространственная стратегия
страны».
Справка
VII
урбанистический форум проходит на ВДНХ с 6 по 12 июля. Он посвящен обсуждению
агломерационных процессов в экономике, вопросам управления крупными городами,
последствиям влияния человека на природную среду. Ведущие урбанисты, эксперты и
гости из 40 стран мира в рамках тематических лекций, мастер-классов, круглых
столов анализируют агломерационные процессы на конкретных примерах решения
проблематики мегаполисов.
Фото Сергея Михеева (Российская газета)
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