​В

Москве 6 июля открылся VII урбанистический форум «Эпоха агломераций. Новая

карта мира». В мероприятиях первого дня принимают участие главный архитектор

Ярославской области Михаил Кудряшов и заместитель председателя Правительства

региона Роман Колесов.

Одна

из тем сессий и круглых столов – экологические аспекты развития современных

мегаполисов.



В рамках обсуждений затрагиваются практически все сферы жизнедеятельности города,

включая реабилитацию природных объектов, расширение зеленых зон, а также

разработку инновационных технологий, позволяющих поддерживать экологический

баланс в городах, – отметил Роман Колесов. – Говоря о проблемах и наработках

Ярославской области, мы обсудили реализацию проекта «Комплексная экологическая

реабилитация озера Неро». Он предусматривает расчистку озера и устьевых

участков рек, впадающих в него, от загрязненных донных отложений, а также

биогенное укрепление берегов.

Помимо

проекта по снижению антропогенной нагрузки на озеро Неро администрация

Ростовского муниципального района выполняет работы по восстановлению и развитию

канализационной сети, очистных сооружений канализации в рамках региональной

программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Ярославской области» и муниципальной программы «Комплексный инвестиционный план

модернизации городского поселения г. Ростов».

Во

второй день форума, 7 июля, председатель Правительства Ярославской области

Дмитрий Степаненко встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и станет

участником конференции «Опорные агломерации России и пространственная стратегия

страны».

Справка

VII

урбанистический форум проходит на ВДНХ с 6 по 12 июля. Он посвящен обсуждению

агломерационных процессов в экономике, вопросам управления крупными городами,

последствиям влияния человека на природную среду. Ведущие урбанисты, эксперты и

гости из 40 стран мира в рамках тематических лекций, мастер-классов, круглых

столов анализируют агломерационные процессы на конкретных примерах решения

проблематики мегаполисов.

Фото Сергея Михеева (Российская газета)​​

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