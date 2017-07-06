​В



Москве 6 июля открылся VII урбанистический форум «Эпоха агломераций. Новая



карта мира». В мероприятиях первого дня принимают участие главный архитектор



Ярославской области Михаил Кудряшов и заместитель председателя Правительства



региона Роман Колесов.



Одна



из тем сессий и круглых столов – экологические аспекты развития современных



мегаполисов.



–



В рамках обсуждений затрагиваются практически все сферы жизнедеятельности города,



включая реабилитацию природных объектов, расширение зеленых зон, а также



разработку инновационных технологий, позволяющих поддерживать экологический



баланс в городах, – отметил Роман Колесов. – Говоря о проблемах и наработках



Ярославской области, мы обсудили реализацию проекта «Комплексная экологическая



реабилитация озера Неро». Он предусматривает расчистку озера и устьевых



участков рек, впадающих в него, от загрязненных донных отложений, а также



биогенное укрепление берегов.



Помимо



проекта по снижению антропогенной нагрузки на озеро Неро администрация



Ростовского муниципального района выполняет работы по восстановлению и развитию



канализационной сети, очистных сооружений канализации в рамках региональной



программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод



Ярославской области» и муниципальной программы «Комплексный инвестиционный план



модернизации городского поселения г. Ростов».



Во



второй день форума, 7 июля, председатель Правительства Ярославской области



Дмитрий Степаненко встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и станет



участником конференции «Опорные агломерации России и пространственная стратегия



страны».



Справка



VII



урбанистический форум проходит на ВДНХ с 6 по 12 июля. Он посвящен обсуждению



агломерационных процессов в экономике, вопросам управления крупными городами,



последствиям влияния человека на природную среду. Ведущие урбанисты, эксперты и



гости из 40 стран мира в рамках тематических лекций, мастер-классов, круглых



столов анализируют агломерационные процессы на конкретных примерах решения



проблематики мегаполисов.



Фото Сергея Михеева (Российская газета)​​