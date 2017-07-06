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июля на коллегии департамента труда и социальной защиты населения Ярославской области



обсуждалась деятельность оперативной группы по профилактике безнадзорности и правонарушений



несовершеннолетних.



эту группу входят представители органов соцзащиты, сотрудники правоохранительных



ведомств, таких как УМВД, работники администраций. Все вместе они вправе принимать



решения по жизненно важным вопросам, касающимся жизни малолетних граждан, и уже



имеют отработанный алгоритм действий.



Ярославской области на учете состоят 45942 семьи, оказавшиеся в трудных жизненных



условиях. Социальная помощь оказана 1888 семьям. Единовременную выплату к началу



учебного года получили 13054 ребенка.



Целью



социального сопровождения семей, находящихся



в трудной жизненной ситуации, является возвращение всей семьи к нормальной жизни.



Как



пример работы были отмечены Некрасовский муниципальный район, где профилактика на



высоком уровне, и Рыбинский МР.​​