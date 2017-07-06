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июля на коллегии департамента труда и социальной защиты населения Ярославской области

обсуждалась деятельность оперативной группы по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

эту группу входят представители органов соцзащиты, сотрудники правоохранительных

ведомств, таких как УМВД, работники администраций. Все вместе они вправе принимать

решения по жизненно важным вопросам, касающимся жизни малолетних граждан, и уже

имеют отработанный алгоритм действий.

Ярославской области на учете состоят 45942 семьи, оказавшиеся в трудных жизненных

условиях. Социальная помощь оказана 1888 семьям. Единовременную выплату к началу

учебного года получили 13054 ребенка.

Целью

социального сопровождения  семей, находящихся

в трудной жизненной ситуации, является возвращение всей семьи к нормальной жизни.

Как

пример работы были отмечены Некрасовский муниципальный район, где профилактика на

высоком уровне, и Рыбинский МР.​​

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