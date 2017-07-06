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июля на коллегии департамента труда и социальной защиты населения Ярославской области
обсуждалась деятельность оперативной группы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
эту группу входят представители органов соцзащиты, сотрудники правоохранительных
ведомств, таких как УМВД, работники администраций. Все вместе они вправе принимать
решения по жизненно важным вопросам, касающимся жизни малолетних граждан, и уже
имеют отработанный алгоритм действий.
Ярославской области на учете состоят 45942 семьи, оказавшиеся в трудных жизненных
условиях. Социальная помощь оказана 1888 семьям. Единовременную выплату к началу
учебного года получили 13054 ребенка.
Целью
социального сопровождения семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, является возвращение всей семьи к нормальной жизни.
Как
пример работы были отмечены Некрасовский муниципальный район, где профилактика на
высоком уровне, и Рыбинский МР.
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