​6 июля в Ярославском районе на заводе «Комацу» прошло второе заседание Координационного



совета по производственной кооперации ДИП. В нем приняли участие около 100 предприятий



региона и делегация компании ПАО «Татнефть». Темой обсуждения стало сотрудничество



малого и среднего бизнеса и крупных промышленных организаций, а также создание условий



для формирования межрегиональной производственной кооперации.



– Сегодня особенно актуален вопрос включения промышленных предприятий Ярославской



области не только в систему внутрирегиональной кооперации, но и в производственные



цепочки компаний из других регионов страны, – отметил заместитель председателя Правительства



области Максим Авдеев. – Крупные российские организации проявляют активную заинтересованность



в продукции ярославских предприятий. В свою очередь, промышленность региона демонстрирует



высокий производственный потенциал и готовность к выходу на межрегиональные рынки.



Наши предприятия способны поставлять высококачественную, конкурентоспособную продукцию



самых различных отраслей. Поэтому в рамках работы корсовета мы создаем все условия



для того, чтобы наши производители представили свои возможности потенциальным партнерам



и наладили сотрудничество без посредников.



Начало развитию межрегиональных кооперационных связей Ярославского региона



было положено в рамках первого заседания координационного совета, в котором приняла



участие металлургическая компания ПАО «Северсталь». Участниками сегодняшнего заседания



стали представители компании ПАО «Татнефть» – одного из крупнейших нефтедобывающих



предприятий России.



– Договоренность об участии «Татнефти» в совете по кооперации была достигнута



в ходе Петербургского международного экономического форума. Сегодня она реализована



на практике, – подчеркнул Максим Авдеев. – «Татнефть» заинтересована в интеграции



ярославских компаний в свои производственные циклы. Это сотрудничество позволит



региональным поставщикам расширить объемы сбыта, а также дорастить свои компетенции



до более высокого уровня.



Уже сегодня компании ПАО «Татнефть» активно взаимодействуют с ярославскими



партнерами. Сотрудничество идет и в сфере сбыта, и в области поставок. В числе действующих



поставщиков промышленного гиганта – семь предприятий региона. По итогам заседания



совета ожидается, что этот перечень будет существенно расширен.



– Есть большой интерес к структуре промышленности Ярославской области, которая



будет органично дополнять мощности, представленные нами в рамках совета. Уже сегодня



мы видим, где будем дополнять друг друга с ярославскими партнерами, – пояснил начальник



УМТО ПАО «Татнефть» Валерий Нугманов.



Представители компании акцентировали, что планируют развивать розничную сеть



в соответствии с соглашением, подписанным на ПМЭФ. Также «Татнефть» намерена реализовать



ряд проектов в рамках текущей закупочной деятельности.



– С учетом инновационных стратегий, реализуемых в стране, кооперация между



различными регионами и предприятиями разного уровня является для нас приоритетной.



Это позволит нам расширить конкурентную среду, снизить закупочную стоимость на наши



услуги и продукцию, – уточнил директор центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть»



Рустем Павлов.



В рамках совета свои потребности и возможности презентовали интегрированные



компании и подразделения ПАО «Татнефть»: ООО «Татнефть-Пресскомпозит» и ООО «ТатИТнефть»,



Бугульминский механический завод, АО «Танеко», центр обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть»,



центр закупок ПАО «Татнефть». Руководителям предприятий Ярославской области были



представлены тендерные площадки компании, алгоритм регистрации предприятия и выхода



на закупки, этапность рассмотрения предложений компаний и выбора поставщиков.



Тема развития внутрирегиональной кооперации, начатая в мае при участии таких



крупных предприятий, как НПО «Сатурн», ПАО «Автодизель», сегодня была продолжена



ОАО «Славнефть-ЯНОС». Генеральный директор компании Николай Карпов в том числе поднял



актуальные вопросы участия ярославских поставщиков в закупках организации. Общий



объем закупок оборудования «Славнефть-ЯНОС» превышает 2 миллиарда рублей в год. При этом компания



считает необходимым обратить внимание потенциальных партнеров на вопросы ценообразования



при заходе на торги.



Николай Карпов подчеркнул, что в современных рыночных условиях ключевое значение



имеют цена и качество. Поэтому сейчас особенно важно решать задачи оптимизации производственных



затрат, модернизации оборудования и технологических цепочек.



Более детальный разговор и обмен контактами и договоренностями состоялись



в ходе встречи В2В.



Следующим шагом в рамках развития межрегиональной производственной кооперации



станет проведение сессии координационного совета с участием энергетического холдинга



ПАО «РусГидро» 4 августа текущего года. Включение в производственные цепочки крупных



компаний и госкорпораций предоставляет предприятиям региона уникальные возможности



сотрудничества с надежными контрагентами, расширения производств и освоения новых



рынков сбыта.



Справка



Координационный совет по развитию производственной кооперации Ярославской



области создан по инициативе инвестблока Правительства региона в апреле 2017 года.



Первое заседание состоялось в мае. За два месяца работы координационного совета



заключено 10 соглашений о намерениях к сотрудничеству с шестью субъектами малого



и среднего предпринимательства области, запущены в производство четыре пробные партии



продукции. Планируются к подписанию договоры на сумму более 20 миллионов рублей,



в том числе с ПАО «Автодизель», АО «Русская механика», ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ЯЗДА».​