|6 июля в Ярославском районе на заводе «Комацу» прошло второе заседание Координационного
совета по производственной кооперации ДИП. В нем приняли участие около 100 предприятий
региона и делегация компании ПАО «Татнефть». Темой обсуждения стало сотрудничество
малого и среднего бизнеса и крупных промышленных организаций, а также создание условий
для формирования межрегиональной производственной кооперации.
– Сегодня особенно актуален вопрос включения промышленных предприятий Ярославской
области не только в систему внутрирегиональной кооперации, но и в производственные
цепочки компаний из других регионов страны, – отметил заместитель председателя Правительства
области Максим Авдеев. – Крупные российские организации проявляют активную заинтересованность
в продукции ярославских предприятий. В свою очередь, промышленность региона демонстрирует
высокий производственный потенциал и готовность к выходу на межрегиональные рынки.
Наши предприятия способны поставлять высококачественную, конкурентоспособную продукцию
самых различных отраслей. Поэтому в рамках работы корсовета мы создаем все условия
для того, чтобы наши производители представили свои возможности потенциальным партнерам
и наладили сотрудничество без посредников.
Начало развитию межрегиональных кооперационных связей Ярославского региона
было положено в рамках первого заседания координационного совета, в котором приняла
участие металлургическая компания ПАО «Северсталь». Участниками сегодняшнего заседания
стали представители компании ПАО «Татнефть» – одного из крупнейших нефтедобывающих
предприятий России.
– Договоренность об участии «Татнефти» в совете по кооперации была достигнута
в ходе Петербургского международного экономического форума. Сегодня она реализована
на практике, – подчеркнул Максим Авдеев. – «Татнефть» заинтересована в интеграции
ярославских компаний в свои производственные циклы. Это сотрудничество позволит
региональным поставщикам расширить объемы сбыта, а также дорастить свои компетенции
до более высокого уровня.
Уже сегодня компании ПАО «Татнефть» активно взаимодействуют с ярославскими
партнерами. Сотрудничество идет и в сфере сбыта, и в области поставок. В числе действующих
поставщиков промышленного гиганта – семь предприятий региона. По итогам заседания
совета ожидается, что этот перечень будет существенно расширен.
– Есть большой интерес к структуре промышленности Ярославской области, которая
будет органично дополнять мощности, представленные нами в рамках совета. Уже сегодня
мы видим, где будем дополнять друг друга с ярославскими партнерами, – пояснил начальник
УМТО ПАО «Татнефть» Валерий Нугманов.
Представители компании акцентировали, что планируют развивать розничную сеть
в соответствии с соглашением, подписанным на ПМЭФ. Также «Татнефть» намерена реализовать
ряд проектов в рамках текущей закупочной деятельности.
– С учетом инновационных стратегий, реализуемых в стране, кооперация между
различными регионами и предприятиями разного уровня является для нас приоритетной.
Это позволит нам расширить конкурентную среду, снизить закупочную стоимость на наши
услуги и продукцию, – уточнил директор центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть»
Рустем Павлов.
В рамках совета свои потребности и возможности презентовали интегрированные
компании и подразделения ПАО «Татнефть»: ООО «Татнефть-Пресскомпозит» и ООО «ТатИТнефть»,
Бугульминский механический завод, АО «Танеко», центр обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть»,
центр закупок ПАО «Татнефть». Руководителям предприятий Ярославской области были
представлены тендерные площадки компании, алгоритм регистрации предприятия и выхода
на закупки, этапность рассмотрения предложений компаний и выбора поставщиков.
Тема развития внутрирегиональной кооперации, начатая в мае при участии таких
крупных предприятий, как НПО «Сатурн», ПАО «Автодизель», сегодня была продолжена
ОАО «Славнефть-ЯНОС». Генеральный директор компании Николай Карпов в том числе поднял
актуальные вопросы участия ярославских поставщиков в закупках организации. Общий
объем закупок оборудования «Славнефть-ЯНОС» превышает 2 миллиарда рублей в год. При этом компания
считает необходимым обратить внимание потенциальных партнеров на вопросы ценообразования
при заходе на торги.
Николай Карпов подчеркнул, что в современных рыночных условиях ключевое значение
имеют цена и качество. Поэтому сейчас особенно важно решать задачи оптимизации производственных
затрат, модернизации оборудования и технологических цепочек.
Более детальный разговор и обмен контактами и договоренностями состоялись
в ходе встречи В2В.
Следующим шагом в рамках развития межрегиональной производственной кооперации
станет проведение сессии координационного совета с участием энергетического холдинга
ПАО «РусГидро» 4 августа текущего года. Включение в производственные цепочки крупных
компаний и госкорпораций предоставляет предприятиям региона уникальные возможности
сотрудничества с надежными контрагентами, расширения производств и освоения новых
рынков сбыта.
Справка
Координационный совет по развитию производственной кооперации Ярославской
области создан по инициативе инвестблока Правительства региона в апреле 2017 года.
Первое заседание состоялось в мае. За два месяца работы координационного совета
заключено 10 соглашений о намерениях к сотрудничеству с шестью субъектами малого
и среднего предпринимательства области, запущены в производство четыре пробные партии
продукции. Планируются к подписанию договоры на сумму более 20 миллионов рублей,
в том числе с ПАО «Автодизель», АО «Русская механика», ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «ЯЗДА».
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