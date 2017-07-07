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июля председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко принял



участие в работе VII Московского урбанистического форума «Эпоха агломераций.



Новая карта мира» и провел ряд деловых встреч.



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Агломерация – одна из ключевых тем сегодня на форуме. В нашем понимании это не



просто территория, охватывающая населенные пункты. Это процесс объединения и



взаимодействия центра и периферии, – сказал Дмитрий Степаненко. – В Ярославской



области тоже прослеживаются признаки формирования агломерации. Прежде всего это



обмен человеческим капиталом. Отсюда возникает необходимость создания новых



рабочих мест, формирования комфортной городской среды, совершенствования



дорожно-транспортной сети.



Дмитрий



Степаненко отметил, что каждый муниципальный центр должен найти свою точку



роста – будь то туризм, экология, промышленность, энергетика, которая должна



стать центром притяжения, формирования нового порядка. Именно эта идея заложена



в губернаторской программе «10 точек роста».



Вопросы



развития агломераций сегодня актуальны для многих государств. В обсуждении этой



темы в рамках форума принимают участие более 400 экспертов мирового уровня в



области урбанистики. На мероприятие приехали представители 40 стран, которые



рассматривают различные модели управления городскими агломерациями,



перспективные инфраструктурные проекты и многое другое.



Главный



архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов, также участвующий в работе



форума, подтвердил, что ключевой признак формирования агломерации – трудовая



миграция.



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Важно создавать новые рабочие места, места приложения силы не только в



Ярославле, но и в районных центрах. Чтобы у людей был выбор: оставаться или ехать,



– подчеркнул Михаил Кудряшов. – Вторая задача – создание новых качественных



коммуникаций. Это не только дороги, но и сеть общественного транспорта, удобная



инфраструктура газо-, электро-, водоснабжения. Ну и в-третьих, необходимо



создавать доступную городскую среду не только в центре региона, но и в других



населенных пунктах.



работе форума также приняли участие заместители председателя Правительства



Ярославской области Виталий Ткаченко и Максим Авдеев.