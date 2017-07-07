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июля председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко принял
участие в работе VII Московского урбанистического форума «Эпоха агломераций.
Новая карта мира» и провел ряд деловых встреч.
–
Агломерация – одна из ключевых тем сегодня на форуме. В нашем понимании это не
просто территория, охватывающая населенные пункты. Это процесс объединения и
взаимодействия центра и периферии, – сказал Дмитрий Степаненко. – В Ярославской
области тоже прослеживаются признаки формирования агломерации. Прежде всего это
обмен человеческим капиталом. Отсюда возникает необходимость создания новых
рабочих мест, формирования комфортной городской среды, совершенствования
дорожно-транспортной сети.
Дмитрий
Степаненко отметил, что каждый муниципальный центр должен найти свою точку
роста – будь то туризм, экология, промышленность, энергетика, которая должна
стать центром притяжения, формирования нового порядка. Именно эта идея заложена
в губернаторской программе «10 точек роста».
Вопросы
развития агломераций сегодня актуальны для многих государств. В обсуждении этой
темы в рамках форума принимают участие более 400 экспертов мирового уровня в
области урбанистики. На мероприятие приехали представители 40 стран, которые
рассматривают различные модели управления городскими агломерациями,
перспективные инфраструктурные проекты и многое другое.
Главный
архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов, также участвующий в работе
форума, подтвердил, что ключевой признак формирования агломерации – трудовая
миграция.
–
Важно создавать новые рабочие места, места приложения силы не только в
Ярославле, но и в районных центрах. Чтобы у людей был выбор: оставаться или ехать,
– подчеркнул Михаил Кудряшов. – Вторая задача – создание новых качественных
коммуникаций. Это не только дороги, но и сеть общественного транспорта, удобная
инфраструктура газо-, электро-, водоснабжения. Ну и в-третьих, необходимо
создавать доступную городскую среду не только в центре региона, но и в других
населенных пунктах.
работе форума также приняли участие заместители председателя Правительства
Ярославской области Виталий Ткаченко и Максим Авдеев.
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вчера, 14:30
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