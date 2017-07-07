​8 июля в Пошехонье



пройдет региональный праздник – День рыбака.



Для гостей будет работать



ярмарка местной рыбной продукции, выступят участники межрегиональных фестивалей



«Где плещут воды» и «Музыка над Согой», местные вокалисты. Также запланированы праздничное



представление «Чудо-рыбина», конкурс рисунков на асфальте и много других интересных



мероприятий.



Кроме того, состоится



соревнование команд любителей рыбной ловли и профессионалов Федерации спортивной



рыбалки, а муниципальные районы представят свои экспозиции в рыбацком стиле.



В деловой части программы



пройдет круглый стол по вопросам развития аквакультуры в Ярославской области, организованный



в рамках реализации стратегии «10 точек роста», утвержденной врио губернатора Дмитрием



Мироновым.



В работе примут участие



руководители органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных



районов, представители предприятий аквакультуры и профильных федеральных научных



учреждений.​