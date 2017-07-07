|8 июля в Пошехонье
пройдет региональный праздник – День рыбака.
Для гостей будет работать
ярмарка местной рыбной продукции, выступят участники межрегиональных фестивалей
«Где плещут воды» и «Музыка над Согой», местные вокалисты. Также запланированы праздничное
представление «Чудо-рыбина», конкурс рисунков на асфальте и много других интересных
мероприятий.
Кроме того, состоится
соревнование команд любителей рыбной ловли и профессионалов Федерации спортивной
рыбалки, а муниципальные районы представят свои экспозиции в рыбацком стиле.
В деловой части программы
пройдет круглый стол по вопросам развития аквакультуры в Ярославской области, организованный
в рамках реализации стратегии «10 точек роста», утвержденной врио губернатора Дмитрием
Мироновым.
В работе примут участие
руководители органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных
районов, представители предприятий аквакультуры и профильных федеральных научных
учреждений.
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вчера, 15:00
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