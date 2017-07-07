|С 8 по 14 июля в регионе при поддержке Правительства области пройдет ХII международный кинофестиваль детских и семейных фильмов «В кругу семьи». Организаторы представят зрителям лучшее мировое кино из 14 стран мира.
В рамках фестиваля запланированы кинопоказы, спектакли, творческие встречи в Ярославле и девяти муниципальных районах области: Даниловском, Мышкинском, Некрасовском, Переславском, Пошехонском, Рыбинском, Ростовском, Тутаевском, Угличском. В областном центре с 9 по 12 июля на площадке кинотеатра «Киномакс» (ТЦ «Аура») ежедневно с 11.00 до 22.00 будут демонстрироваться фильмы на тему семьи, взаимопонимания поколений, воспитания детей (детское кино – с 11.00 до 13.00, семейное – с 15.00 до 22.00).
В рамках деловой программы кинофестиваля пройдет 5 круглых столов. Здесь будут подниматься волнующие общество темы: о кризисе среднего образования и инклюзивном образовании в России, ювенальной юстиции, защите прав семьи и детей, культуре и цензуре.
Торжественная церемония открытия кинофестиваля состоится 8 июля в 18.00 в стенах первого русского театра – Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова с участием отечественных звезд.
Программа фестиваля.docx
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