|7 июля в Правительстве Ярославской области
состоялось совещание в формате видеоконференции по вопросу формирования системы
взаимодействия региональных и муниципальных органов власти по поддержке субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории региона. В совещании
приняли участие руководители областного департамента инвестиций и промышленности,
а также других институтов инвестблока Правительства региона, департамента туризма,
ответственные за финансово-экономическое направление сотрудники органов местного
самоуправления и предприниматели.
– Наш регион уникален тем, что здесь сформировалась
полная линейка региональных институтов, оказывающих содействие в использовании всех
мер поддержки предпринимателей и инвесторов – как областного, так и федерального
уровня, – отметила и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Галина
Пенягина. – Естественно, предпринимателям непросто разобраться во всех нюансах этих
механизмов. Более того, не все обладают исчерпывающими сведениями о тех инструментах
поддержки, которые реализуются сегодня. Мы считаем необходимым регулярно информировать
представителей муниципальных образований и предпринимательское сообщество об актуальных
мерах поддержки.
Галина Пенягина добавила, что не нужно тратить
огромные усилия на изучение тонкостей работы со всеми существующими сегодня мерами
поддержки развития бизнеса. Достаточно прийти в департамент или профильный региональный
институт – Корпорацию развития Ярославской области, Корпорацию развития МСП, Фонд
развития МСП, Фонд развития промышленности и АПК, Центр экспорта – и получить полноценную
и действенную консультацию и сопровождение.
– При этом сегодня органам местного самоуправления
ставится конкретная задача активизировать работу с бизнесом и оказывать предпринимателям
необходимое содействие, – подчеркнула Галина Пенягина.
На данный момент сформирована мощная система
поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровне. Кроме
привычной для предпринимателей финансовой поддержки есть еще имущественная, информационно-консультационная,
образовательная, поддержка экспорта, налоговые льготы, инженерные и маркетинговые
услуги, увеличение доли закупок у субъектов МСП и т. п.
Для промышленных предприятий области также
существует пул мер поддержки: субсидии и займы по льготным ставкам, организация
участия в федеральных выставках и мероприятиях, поддержка экспортной деятельности,
развитие внутрирегиональной и межрегиональной кооперации.
Особые меры стимулирования инвестиционной
деятельности внедрены в Ярославской области: это налоговые льготы, низкие арендные
ставки на земельные участки, индивидуальное сопровождение каждого инвестиционного
проекта, сокращение сроков согласований и предоставления услуг. Так, в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ по итогам 2016 года Ярославская область
заняла 25-е место.
Врио губернатора Дмитрием Мироновым была
поставлена задача войти в десятку лидеров по итогам 2017 года. Для этого работа
ведется как на региональном, так и на муниципальном уровне: практически во всех
муниципальных образованиях области разработаны дорожные карты внедрения целевых
моделей АСИ по улучшению инвестиционного климата.
Дополнительным фактором поддержки инвестпроектов
в сфере туризма станет федеральная целевая программа «Развитие въездного и внутреннего
туризма в Российской Федерации» на 2019 – 2025 годы. В апреле департамент туризма
Ярославской области подготовил и подал предварительную заявку в концепцию программы
на общую сумму 25 миллиардов рублей. В результате могут получить софинансирование
инвестпроекты, реализуемые в рамках развития туристско-рекреационных кластеров.
Представители департамента подробно рассказали коллегам из районов об условиях участия
в программе.
– При этом мы понимаем, что инвестиционным
проектам в сфере туризма нужны дополнительные меры по стимулированию частных инвесторов,
и планируем усилить работу в этом направлении, – отметила директор департамента
туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.
В ходе совещания перед органами местного
самоуправления были поставлены задачи улучшения инвестиционного климата и поддержки
предпринимательства. Доля услуг по выдаче разрешений на строительство в электронном
виде должна значительно увеличиться, а сроки предоставления услуг и согласований
предпринимателям – сокращаться.
Кроме того, инвестблок ждет от муниципальных районов конкретных предложений по реализации
инвестпроектов в сфере туризма.
Работа органов местного самоуправления в
этом направлении будет отслеживаться. Кроме того, инвестблок уже сформировал график
выездных совещаний в каждом муниципальном районе региона, в ходе которых на площадках
территориальных администраций будут реализовываться образовательные программы, мастер-классы.
Также местные предприниматели смогут напрямую рассказать о своих проблемах и задать
интересующие вопросы в формате «открытого микрофона».
Вся информация о доступных мерах поддержки
размещена на сайтах областного департамента инвестиций и промышленности, региональной
Корпорации развития малого и среднего предпринимательства и Корпорации развития
Ярославской области.
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