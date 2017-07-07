​7 июля в Правительстве Ярославской области



состоялось совещание в формате видеоконференции по вопросу формирования системы



взаимодействия региональных и муниципальных органов власти по поддержке субъектов



предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории региона. В совещании



приняли участие руководители областного департамента инвестиций и промышленности,



а также других институтов инвестблока Правительства региона, департамента туризма,



ответственные за финансово-экономическое направление сотрудники органов местного



самоуправления и предприниматели.



– Наш регион уникален тем, что здесь сформировалась



полная линейка региональных институтов, оказывающих содействие в использовании всех



мер поддержки предпринимателей и инвесторов – как областного, так и федерального



уровня, – отметила и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Галина



Пенягина. – Естественно, предпринимателям непросто разобраться во всех нюансах этих



механизмов. Более того, не все обладают исчерпывающими сведениями о тех инструментах



поддержки, которые реализуются сегодня. Мы считаем необходимым регулярно информировать



представителей муниципальных образований и предпринимательское сообщество об актуальных



мерах поддержки.



Галина Пенягина добавила, что не нужно тратить



огромные усилия на изучение тонкостей работы со всеми существующими сегодня мерами



поддержки развития бизнеса. Достаточно прийти в департамент или профильный региональный



институт – Корпорацию развития Ярославской области, Корпорацию развития МСП, Фонд



развития МСП, Фонд развития промышленности и АПК, Центр экспорта – и получить полноценную



и действенную консультацию и сопровождение.



– При этом сегодня органам местного самоуправления



ставится конкретная задача активизировать работу с бизнесом и оказывать предпринимателям



необходимое содействие, – подчеркнула Галина Пенягина.



На данный момент сформирована мощная система



поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровне. Кроме



привычной для предпринимателей финансовой поддержки есть еще имущественная, информационно-консультационная,



образовательная, поддержка экспорта, налоговые льготы, инженерные и маркетинговые



услуги, увеличение доли закупок у субъектов МСП и т. п.



Для промышленных предприятий области также



существует пул мер поддержки: субсидии и займы по льготным ставкам, организация



участия в федеральных выставках и мероприятиях, поддержка экспортной деятельности,



развитие внутрирегиональной и межрегиональной кооперации.



Особые меры стимулирования инвестиционной



деятельности внедрены в Ярославской области: это налоговые льготы, низкие арендные



ставки на земельные участки, индивидуальное сопровождение каждого инвестиционного



проекта, сокращение сроков согласований и предоставления услуг. Так, в Национальном



рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ по итогам 2016 года Ярославская область



заняла 25-е место.



Врио губернатора Дмитрием Мироновым была



поставлена задача войти в десятку лидеров по итогам 2017 года. Для этого работа



ведется как на региональном, так и на муниципальном уровне: практически во всех



муниципальных образованиях области разработаны дорожные карты внедрения целевых



моделей АСИ по улучшению инвестиционного климата.



Дополнительным фактором поддержки инвестпроектов



в сфере туризма станет федеральная целевая программа «Развитие въездного и внутреннего



туризма в Российской Федерации» на 2019 – 2025 годы. В апреле департамент туризма



Ярославской области подготовил и подал предварительную заявку в концепцию программы



на общую сумму 25 миллиардов рублей. В результате могут получить софинансирование



инвестпроекты, реализуемые в рамках развития туристско-рекреационных кластеров.



Представители департамента подробно рассказали коллегам из районов об условиях участия



в программе.



– При этом мы понимаем, что инвестиционным



проектам в сфере туризма нужны дополнительные меры по стимулированию частных инвесторов,



и планируем усилить работу в этом направлении, – отметила директор департамента



туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.



В ходе совещания перед органами местного



самоуправления были поставлены задачи улучшения инвестиционного климата и поддержки



предпринимательства. Доля услуг по выдаче разрешений на строительство в электронном



виде должна значительно увеличиться, а сроки предоставления услуг и согласований



предпринимателям – сокращаться.



Кроме того, инвестблок ждет от муниципальных районов конкретных предложений по реализации



инвестпроектов в сфере туризма.



Работа органов местного самоуправления в



этом направлении будет отслеживаться. Кроме того, инвестблок уже сформировал график



выездных совещаний в каждом муниципальном районе региона, в ходе которых на площадках



территориальных администраций будут реализовываться образовательные программы, мастер-классы.



Также местные предприниматели смогут напрямую рассказать о своих проблемах и задать



интересующие вопросы в формате «открытого микрофона».



Вся информация о доступных мерах поддержки



размещена на сайтах областного департамента инвестиций и промышленности, региональной



Корпорации развития малого и среднего предпринимательства и Корпорации развития



Ярославской области.