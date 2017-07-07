​7 июля в Правительстве Ярославской области

состоялось совещание в формате видеоконференции по вопросу формирования системы

взаимодействия региональных и муниципальных органов власти по поддержке субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории региона. В совещании

приняли участие руководители областного департамента инвестиций и промышленности,

а также других институтов инвестблока Правительства региона, департамента туризма,

ответственные за финансово-экономическое направление сотрудники органов местного

самоуправления и предприниматели.

– Наш регион уникален тем, что здесь сформировалась

полная линейка региональных институтов, оказывающих содействие в использовании всех

мер поддержки предпринимателей и инвесторов – как областного, так и федерального

уровня, – отметила и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Галина

Пенягина. – Естественно, предпринимателям непросто разобраться во всех нюансах этих

механизмов. Более того, не все обладают исчерпывающими сведениями о тех инструментах

поддержки, которые реализуются сегодня. Мы считаем необходимым регулярно информировать

представителей муниципальных образований и предпринимательское сообщество об актуальных

мерах поддержки.

Галина Пенягина добавила, что не нужно тратить

огромные усилия на изучение тонкостей работы со всеми существующими сегодня мерами

поддержки развития бизнеса. Достаточно прийти в департамент или профильный региональный

институт – Корпорацию развития Ярославской области, Корпорацию развития МСП, Фонд

развития МСП, Фонд развития промышленности и АПК, Центр экспорта – и получить полноценную

и действенную консультацию и сопровождение.

– При этом сегодня органам местного самоуправления

ставится конкретная задача активизировать работу с бизнесом и оказывать предпринимателям

необходимое содействие, – подчеркнула Галина Пенягина.

На данный момент сформирована мощная система

поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровне. Кроме

привычной для предпринимателей финансовой поддержки есть еще имущественная, информационно-консультационная,

образовательная, поддержка экспорта, налоговые льготы, инженерные и маркетинговые

услуги, увеличение доли закупок у субъектов МСП и т. п.

Для промышленных предприятий области также

существует пул мер поддержки: субсидии и займы по льготным ставкам, организация

участия в федеральных выставках и мероприятиях, поддержка экспортной деятельности,

развитие внутрирегиональной и межрегиональной кооперации.

Особые меры стимулирования инвестиционной

деятельности внедрены в Ярославской области: это налоговые льготы, низкие арендные

ставки на земельные участки, индивидуальное сопровождение каждого инвестиционного

проекта, сокращение сроков согласований и предоставления услуг. Так, в Национальном

рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ по итогам 2016 года Ярославская область

заняла 25-е место.

Врио губернатора Дмитрием Мироновым была

поставлена задача войти в десятку лидеров по итогам 2017 года. Для этого работа

ведется как на региональном, так и на муниципальном уровне: практически во всех

муниципальных образованиях области разработаны дорожные карты внедрения целевых

моделей АСИ по улучшению инвестиционного климата.

Дополнительным фактором поддержки инвестпроектов

в сфере туризма станет федеральная целевая программа «Развитие въездного и внутреннего

туризма в Российской Федерации» на 2019 – 2025 годы. В апреле департамент туризма

Ярославской области подготовил и подал предварительную заявку в концепцию программы

на общую сумму 25 миллиардов рублей. В результате могут получить софинансирование

инвестпроекты, реализуемые в рамках развития туристско-рекреационных кластеров.

Представители департамента подробно рассказали коллегам из районов об условиях участия

в программе.

– При этом мы понимаем, что инвестиционным

проектам в сфере туризма нужны дополнительные меры по стимулированию частных инвесторов,

и планируем усилить работу в этом направлении, – отметила директор департамента

туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

В ходе совещания перед органами местного

самоуправления были поставлены задачи улучшения инвестиционного климата и поддержки

предпринимательства. Доля услуг по выдаче разрешений на строительство в электронном

виде должна значительно увеличиться, а сроки предоставления услуг и согласований

предпринимателям – сокращаться.

Кроме того, инвестблок ждет от муниципальных районов конкретных предложений по реализации

инвестпроектов в сфере туризма.

Работа органов местного самоуправления в

этом направлении будет отслеживаться. Кроме того, инвестблок уже сформировал график

выездных совещаний в каждом муниципальном районе региона, в ходе которых на площадках

территориальных администраций будут реализовываться образовательные программы, мастер-классы.

Также местные предприниматели смогут напрямую рассказать о своих проблемах и задать

интересующие вопросы в формате «открытого микрофона».

Вся информация о доступных мерах поддержки

размещена на сайтах областного департамента инвестиций и промышленности, региональной

Корпорации развития малого и среднего предпринимательства и Корпорации развития

Ярославской области.

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