​АНО «Центр экспорта Ярославской области»



объявляет набор на курс «Эффективный маркетинг для экспортеров». Обучение проводится



в рамках образовательного проекта РЭЦ, реализуемого совместно с Правительством Ярославской



области.



Слушатели курса получат базовые знания по



основам международного маркетинга, узнают о маркетинговых инструментах, способах



повышения конкурентоспособности своих товаров. Тренинг научит искать и анализировать



информацию по зарубежным рынкам, потенциальным партнерам и конкурентам.



Теоретическая часть обучения будет подкреплена



практическими занятиями с решением реальных бизнес-кейсов по реализации экспортной



деятельности.



Тренером курса выступит директор АНО «Региональный



центр поддержки предпринимательства Вологодской области» Татьяна Крицкая.



– Этот курс будет интересен всем без исключения



экспортно ориентированным компаниям, – уверена генеральный директор АНО «Центр экспорта



Ярославской области» Наталия Багрова. – Участники тренинга узнают о наиболее эффективных



инструментах продвижения своей продукции, в том числе и о тех, которые не требуют



дополнительных затрат от предприятия.



Обучение пройдет 10 июля с 10.00 до 18.00.



Участие в образовательном проекте для малых



и средних предприятий Ярославской области бесплатное. Для регистрации необходимо



заполнить анкету участника на сайте exportedu.ru, зарегистрироваться на мероприятие,



приложить копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, справку



с работы о направлении на обучение. Заявки на участие принимаются на сайте образовательного



проекта exportedu.ru до 9 июля включительно.



Дополнительную информацию можно узнать по



телефону 8 (4852) 59-58-35 в АНО «Центр экспорта Ярославской области» (Ярославль,



ул. Чехова, 2, оф. 244).



Обучение будет проходить на образовательной



площадке Академии МУБиНТ по адресу: Ярославль, ул. Советская, 80. Начало в 10.00.



О ПРОЕКТЕ



Образовательный



проект (www.exportedu.ru) – системный



программный продукт, разработанный Российским экспортным центром для обучения представителей



малого и среднего предпринимательства ведению экспортной деятельности и повышения



квалификации сотрудников региональной инфраструктуры поддержки экспорта.



Сообщества образовательного



проекта в социальных сетях:



Facebook – www.facebook.com/ExportEdu;



Vkontakte – www.vk.com/exportedu.​