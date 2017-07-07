|АНО «Центр экспорта Ярославской области»
объявляет набор на курс «Эффективный маркетинг для экспортеров». Обучение проводится
в рамках образовательного проекта РЭЦ, реализуемого совместно с Правительством Ярославской
области.
Слушатели курса получат базовые знания по
основам международного маркетинга, узнают о маркетинговых инструментах, способах
повышения конкурентоспособности своих товаров. Тренинг научит искать и анализировать
информацию по зарубежным рынкам, потенциальным партнерам и конкурентам.
Теоретическая часть обучения будет подкреплена
практическими занятиями с решением реальных бизнес-кейсов по реализации экспортной
деятельности.
Тренером курса выступит директор АНО «Региональный
центр поддержки предпринимательства Вологодской области» Татьяна Крицкая.
– Этот курс будет интересен всем без исключения
экспортно ориентированным компаниям, – уверена генеральный директор АНО «Центр экспорта
Ярославской области» Наталия Багрова. – Участники тренинга узнают о наиболее эффективных
инструментах продвижения своей продукции, в том числе и о тех, которые не требуют
дополнительных затрат от предприятия.
Обучение пройдет 10 июля с 10.00 до 18.00.
Участие в образовательном проекте для малых
и средних предприятий Ярославской области бесплатное. Для регистрации необходимо
заполнить анкету участника на сайте exportedu.ru, зарегистрироваться на мероприятие,
приложить копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, справку
с работы о направлении на обучение. Заявки на участие принимаются на сайте образовательного
проекта exportedu.ru до 9 июля включительно.
Дополнительную информацию можно узнать по
телефону 8 (4852) 59-58-35 в АНО «Центр экспорта Ярославской области» (Ярославль,
ул. Чехова, 2, оф. 244).
Обучение будет проходить на образовательной
площадке Академии МУБиНТ по адресу: Ярославль, ул. Советская, 80. Начало в 10.00.
О ПРОЕКТЕ
Образовательный
проект (www.exportedu.ru) – системный
программный продукт, разработанный Российским экспортным центром для обучения представителей
малого и среднего предпринимательства ведению экспортной деятельности и повышения
квалификации сотрудников региональной инфраструктуры поддержки экспорта.
Сообщества образовательного
проекта в социальных сетях:
Facebook – www.facebook.com/ExportEdu;
Vkontakte – www.vk.com/exportedu.
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вчера, 16:15
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