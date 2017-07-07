​АНО «Центр экспорта Ярославской области»

объявляет набор на курс «Эффективный маркетинг для экспортеров». Обучение проводится

в рамках образовательного проекта РЭЦ, реализуемого совместно с Правительством Ярославской

области.

Слушатели курса получат базовые знания по

основам международного маркетинга, узнают о маркетинговых инструментах, способах

повышения конкурентоспособности своих товаров. Тренинг научит искать и анализировать

информацию по зарубежным рынкам, потенциальным партнерам и конкурентам.

Теоретическая часть обучения будет подкреплена

практическими занятиями с решением реальных бизнес-кейсов по реализации экспортной

деятельности.

Тренером курса выступит директор АНО «Региональный

центр поддержки предпринимательства Вологодской области» Татьяна Крицкая.

– Этот курс будет интересен всем без исключения

экспортно ориентированным компаниям, – уверена генеральный директор АНО «Центр экспорта

Ярославской области» Наталия Багрова. – Участники тренинга узнают о наиболее эффективных

инструментах продвижения своей продукции, в том числе и о тех, которые не требуют

дополнительных затрат от предприятия.

Обучение пройдет 10 июля с 10.00 до 18.00.

Участие в образовательном проекте для малых

и средних предприятий Ярославской области бесплатное. Для регистрации необходимо

заполнить анкету участника на сайте exportedu.ru, зарегистрироваться на мероприятие,

приложить копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, справку

с работы о направлении на обучение. Заявки на участие принимаются на сайте образовательного

проекта exportedu.ru до 9 июля включительно.

Дополнительную информацию можно узнать по

телефону 8 (4852) 59-58-35 в АНО «Центр экспорта Ярославской области» (Ярославль,

ул. Чехова, 2, оф. 244).

Обучение будет проходить на образовательной

площадке Академии МУБиНТ по адресу: Ярославль, ул. Советская, 80. Начало в 10.00.

О ПРОЕКТЕ

Образовательный

проект (www.exportedu.ru) – системный

программный продукт, разработанный Российским экспортным центром для обучения представителей

малого и среднего предпринимательства ведению экспортной деятельности и повышения

квалификации сотрудников региональной инфраструктуры поддержки экспорта.

Сообщества образовательного

проекта в социальных сетях:

Facebook – www.facebook.com/ExportEdu;

Vkontakte – www.vk.com/exportedu.​

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