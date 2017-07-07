|7 июля представители регионального департамента
транспорта проинспектировали ход ремонта автодороги Ярославль – Углич в поселке
Карачиха. В проверке также приняли участие специалисты лаборатории ФКУ «Упрдор «Холмогоры»,
положительное заключение которой – обязательное условие оплаты работ.
Данный участок приводят в порядок в рамках
федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Его протяженность составляет
порядка 1,1 км.
– Работы на данном участке дороги Ярославль
– Углич контролируются не только представителями заказчика, но и курирующим федеральным
дорожным агентством Росавтодор ФКУ «Упрдор «Холмогоры», – отметил председатель комитета управления автомобильными дорогами и взаимодействия
с органами местного самоуправления МО областного департамента транспорта
Денис Замараев. – Благодаря главе региона Дмитрию Миронову на уровне федерации было
принято решение о включении Ярославской области в приоритетный проект «Безопасные
и качественные дороги». Это позволит выполнить ремонт 50 объектов улично-дорожной
сети. Общий объем финансирования проекта в текущем году – более 1,3 миллиарда рублей.
Также сегодня были проверены улицы Полушкина
роща и Маяковского. По результатам проведенных исследований установлено, что толщина
асфальтобетонного покрытия соответствует требуемым параметрам на всех трех объектах.
Взятые пробы будут отправлены в лабораторию.
– Мы определяем физико-механические свойства
взятых проб асфальтобетонного покрытия: плотность, водонасыщение, предел прочности
при сжатии и так далее. Когда мы все значения определим, будем сравнивать с требованиями
нормативного документа, – пояснил заместитель начальника испытательной лаборатории
Вячеслав Молодцов.
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вчера, 16:30
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