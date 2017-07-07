​7 июля представители регионального департамента



транспорта проинспектировали ход ремонта автодороги Ярославль – Углич в поселке



Карачиха. В проверке также приняли участие специалисты лаборатории ФКУ «Упрдор «Холмогоры»,



положительное заключение которой – обязательное условие оплаты работ.



Данный участок приводят в порядок в рамках



федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Его протяженность составляет



порядка 1,1 км.



– Работы на данном участке дороги Ярославль



– Углич контролируются не только представителями заказчика, но и курирующим федеральным



дорожным агентством Росавтодор ФКУ «Упрдор «Холмогоры», – отметил председатель комитета управления автомобильными дорогами и взаимодействия



с органами местного самоуправления МО областного департамента транспорта



Денис Замараев. – Благодаря главе региона Дмитрию Миронову на уровне федерации было



принято решение о включении Ярославской области в приоритетный проект «Безопасные



и качественные дороги». Это позволит выполнить ремонт 50 объектов улично-дорожной



сети. Общий объем финансирования проекта в текущем году – более 1,3 миллиарда рублей.



Также сегодня были проверены улицы Полушкина



роща и Маяковского. По результатам проведенных исследований установлено, что толщина



асфальтобетонного покрытия соответствует требуемым параметрам на всех трех объектах.



Взятые пробы будут отправлены в лабораторию.



– Мы определяем физико-механические свойства



взятых проб асфальтобетонного покрытия: плотность, водонасыщение, предел прочности



при сжатии и так далее. Когда мы все значения определим, будем сравнивать с требованиями



нормативного документа, – пояснил заместитель начальника испытательной лаборатории



Вячеслав Молодцов.​