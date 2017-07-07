​7 июля представители регионального департамента

транспорта проинспектировали ход ремонта автодороги Ярославль – Углич в поселке

Карачиха. В проверке также приняли участие специалисты лаборатории ФКУ «Упрдор «Холмогоры»,

положительное заключение которой – обязательное условие оплаты работ.

Данный участок приводят в порядок в рамках

федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Его протяженность составляет

порядка 1,1 км.

– Работы на данном участке дороги Ярославль

– Углич контролируются не только представителями заказчика, но и курирующим федеральным

дорожным агентством Росавтодор ФКУ «Упрдор «Холмогоры», – отметил председатель комитета управления автомобильными дорогами и взаимодействия

с органами местного самоуправления МО областного департамента транспорта

Денис Замараев. – Благодаря главе региона Дмитрию Миронову на уровне федерации было

принято решение о включении Ярославской области в приоритетный проект «Безопасные

и качественные дороги». Это позволит выполнить ремонт 50 объектов улично-дорожной

сети. Общий объем финансирования проекта в текущем году – более 1,3 миллиарда рублей.

Также сегодня были проверены улицы Полушкина

роща и Маяковского. По результатам проведенных исследований установлено, что толщина

асфальтобетонного покрытия соответствует требуемым параметрам на всех трех объектах.

Взятые пробы будут отправлены в лабораторию.

– Мы определяем физико-механические свойства

взятых проб асфальтобетонного покрытия: плотность, водонасыщение, предел прочности

при сжатии и так далее. Когда мы все значения определим, будем сравнивать с требованиями

нормативного документа, – пояснил заместитель начальника испытательной лаборатории

Вячеслав Молодцов.​

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