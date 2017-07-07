​Прозрачности избирательного процесса при подготовке и



проведении выборов 10 сентября сегодня было посвящено первое заседание рабочей



группы при



Общественной палате Ярославской области. В ее состав вошли представители самой



палаты, а также экспертного сообщества.



Как отметил председатель Общественной палаты Сергей



Березкин, создание рабочей группы продиктовано самим временем:



– Это инициатива наиболее активных граждан.



Общественности важно знать, что избирательная кампания проходит прозрачно,



соблюдается законность. Мы очень рассчитываем на поддержку ярославцев, особенно



молодежь, коллег из муниципальных общественных палат.



Планируется, что мониторинговые группы будут



созданы из числа общественности во всех городах и районах Ярославской области.



Главной целью их работы станет наблюдение за подготовкой и проведением выборов.



Опытом, как организовать этот процесс, с



коллегами сегодня поделился член Общественной палаты РФ, директор Фонда



исследования проблем демократии Максим Григорьев. В своем выступлении он



подчеркнул, что общественный контроль позволит давать оценку действий



кандидатов, комиссий, указывать на нарушения:



-То, что создана



такая группа, это очень актуальный момент. Общество должно быть уверено, что



избирательная компания идет в правовом русле, во всем соблюдается



законность. А нарушения если и есть, то устраняются.Это очень важное



начинание. В России сейчас в каждом регионе есть общественные палаты, но именно



Ярославская палата выступила застрельщиком мониторингового движения. Мы в



свою очередь тоже будем оказывать поддержку в этом начинании.



Председатель избирательной комиссии



Ярославской области Олег Захаров поддержал инициативу по мониторингу и



сообщил, что на данный момент кампания проходит спокойно. Жалоб нет. Об участии



в выборах губернатора заявили шесть кандидатов, но документы для регистрации в



избирательную комиссию представили только пятеро: Дмитрий Миронов («Единая



Россия»), Сергей Балабаев (ПАРНАС), Андрей Ватлин (ЛДПР), Кирилл Панько



(«Коммунисты России») и Михаил Парамонов (КПРФ).