|7 июля комиссия выехала на участок автодороги Ярославль – Углич, ремонт которого ведется в рамках целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области». Здесь задействована техника, поступившая в регион благодаря договоренностям врио губернатора Дмитрия Миронова с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
15 единиц дорожной техники, которая сейчас задействована на содержании, ремонте, строительстве автомобильных дорог Ярославской области, было передано региону в ноябре прошлого года. Это позволило увеличить производительность труда и снизить затраты, связанные с арендой машин у сторонних организаций.
На дороге Ярославль – Углич в Большесельском районе работают три такие единицы: два погрузчика и самосвал.
– Цена контракта на ремонт этого участка дороги – более 190 миллионов рублей, – отметил исполняющий обязанности директора регионального департамента транспорта Евгений Моисеев. – Всего же в этом году на ОЦП выделено 559 миллионов рублей. Денежные средства пойдут в том числе на реконструкцию улицы Дорожной в Переславле-Залесском и моста через Которосль.
Подрядчик проводит работы по расширению существующего земляного полотна, установке новых дорожных знаков, барьерного ограждения, автобусных остановок, переносу кабельных линий связи, а также устройству наружного освещения в границе населенного пункта Глебово и другие.
– На данном участке задействованы силы двух наших филиалов – некоузского и большесельского, – сообщил генеральный директор государственного предприятия «Ярдормост» Ярослав Овчаров. – Всего на объекте работает порядка 35 единиц, протяженность ремонтного участка составляет 5 километров.
Специалисты департамента транспорта области отметили, что при наступлении неблагоприятных погодных условий подрядчику запрещено выполнять некоторые виды работ.
– Специалистами в ежедневном режиме производится контроль качества и полноты выполняемых работ на данном объекте, – подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора «Ярдорслужбы» Александр Межиевский. – Постоянно производятся лабораторные исследования материалов. В случае возникновения вопросов к подрядчику выдаются предписания, которые устраняются незамедлительно. На сегодняшний день у нас к подрядчику вопросов нет.
Окончание работ запланировано на 28 августа.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
08:00
20 просмотров
2017.07.08 Дмитрий Степаненко: «В День семьи, любви и верности выражаю уважение всем парам, которые преданы друг другу многие годы»2017.07.08 Поздравление врио губернатора Дмитрия Миронова с Днем семьи, любви и верности2017.07.07 Региональная общественная палата будет контролировать выборы2017.07.07 Качество ремонта ярославских дорог контролирует лаборатория Росавтодора2017.07.07 Предприниматели региона могут бесплатно пройти обучение на курсе «Эффективный маркетинг для экспортеров»