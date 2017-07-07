7 июля комиссия выехала на участок автодороги Ярославль – Углич, ремонт которого ведется в рамках целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области». Здесь задействована техника, поступившая в регион благодаря договоренностям врио губернатора Дмитрия Миронова с мэром Москвы Сергеем Собяниным.



15 единиц дорожной техники, которая сейчас задействована на содержании, ремонте, строительстве автомобильных дорог Ярославской области, было передано региону в ноябре прошлого года. Это позволило увеличить производительность труда и снизить затраты, связанные с арендой машин у сторонних организаций.



На дороге Ярославль – Углич в Большесельском районе работают три такие единицы: два погрузчика и самосвал.



– Цена контракта на ремонт этого участка дороги – более 190 миллионов рублей, – отметил исполняющий обязанности директора регионального департамента транспорта Евгений Моисеев. – Всего же в этом году на ОЦП выделено 559 миллионов рублей. Денежные средства пойдут в том числе на реконструкцию улицы Дорожной в Переславле-Залесском и моста через Которосль.



Подрядчик проводит работы по расширению существующего земляного полотна, установке новых дорожных знаков, барьерного ограждения, автобусных остановок, переносу кабельных линий связи, а также устройству наружного освещения в границе населенного пункта Глебово и другие.



– На данном участке задействованы силы двух наших филиалов – некоузского и большесельского, – сообщил генеральный директор государственного предприятия «Ярдормост» Ярослав Овчаров. – Всего на объекте работает порядка 35 единиц, протяженность ремонтного участка составляет 5 километров.



Специалисты департамента транспорта области отметили, что при наступлении неблагоприятных погодных условий подрядчику запрещено выполнять некоторые виды работ.



– Специалистами в ежедневном режиме производится контроль качества и полноты выполняемых работ на данном объекте, – подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора «Ярдорслужбы» Александр Межиевский. – Постоянно производятся лабораторные исследования материалов. В случае возникновения вопросов к подрядчику выдаются предписания, которые устраняются незамедлительно. На сегодняшний день у нас к подрядчику вопросов нет.



Окончание работ запланировано на 28 августа.