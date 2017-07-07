|День семьи, любви и верности мы отмечаем в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, жизненный путь которых служит примером для всех тех, кто только начинает строить свои отношения, и для тех, кем уже семья создана.
Любовь и верность – незыблемые нравственные ценности, они делают жизнь человека эмоционально и духовно наполненной. Во все времена семья была и остается основой сильного государства, хранительницей культурных традиций народа, связующим звеном между поколениями.
От всей души желаю добра, взаимопонимания и домашнего уюта всем семьям Ярославской области!
Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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