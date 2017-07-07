​День семьи, любви и верности – праздник, объединяющий главные ценности. Он напоминает об исконных семейных традициях, подчеркивает важность ответственного супружества.



Ежегодно мы отмечаем это событие в день памяти святых чудотворцев Петра и Февронии Муромских, которые издавна почитаются в России как покровители семьи и брака.



Хранить любовь и верность – большой труд и работа над собой. Выражаю уважение всем парам, которые преданы друг другу многие годы.



Желаю достойно и уверенно идти рука об руку до конца жизни. Счастья, взаимопонимания и благополучия!



Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко