|День семьи, любви и верности – праздник, объединяющий главные ценности. Он напоминает об исконных семейных традициях, подчеркивает важность ответственного супружества.
Ежегодно мы отмечаем это событие в день памяти святых чудотворцев Петра и Февронии Муромских, которые издавна почитаются в России как покровители семьи и брака.
Хранить любовь и верность – большой труд и работа над собой. Выражаю уважение всем парам, которые преданы друг другу многие годы.
Желаю достойно и уверенно идти рука об руку до конца жизни. Счастья, взаимопонимания и благополучия!
Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко
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