​День семьи, любви и верности – праздник, объединяющий главные ценности. Он напоминает об исконных семейных традициях, подчеркивает важность ответственного супружества.

Ежегодно мы отмечаем это событие в день памяти святых чудотворцев Петра и Февронии Муромских, которые издавна почитаются в России как покровители семьи и брака.

Хранить любовь и верность – большой труд и работа над собой. Выражаю уважение всем парам, которые преданы друг другу многие годы.

Желаю достойно и уверенно идти рука об руку до конца жизни. Счастья, взаимопонимания и благополучия!

Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко

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