​8 июля, в День семьи, любви и верности, в стенах Российского театра драмы имени Федора Волкова состоялась церемония открытия ежегодного международного кинофестиваля «В кругу семьи». По красной дорожке прошли звезды отечественного театра и кино, среди которых Федор Добронравов, Станислав Любшин, Ирина Розанова, Сергей Шакуров, Ольга Будина, Агния Дитковските, Ольга Кабо и другие. Ведущими вечера стали известные актеры – блистательная семейная пара Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.



На празднике участников и гостей церемонии приветствовал председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.



– Хочу передать слова благодарности главы региона Дмитрия Миронова, усилиями которого и состоялся этот Фестиваль в Ярославле. Мероприятие получило не только культурное, но и общественно-политическое звучание во всей стране, – сказал Михаил Боровицкий. – Оно станет ярким событием и поможет людям найти дорогу к действительно важным семейным ценностям, укрепить их.



Во время открытия было организовано яркое шоу-представление стран-участниц. Далее гости побывали в виртуальном путешествии по городам Ярославской области.



Президент кинофестиваля Александр Ковтунец поблагодарил за поддержку государственную корпорацию "Ростех", Министерство культуры РФ, Правительство Ярославской области и мэрию Ярославля:



– Наш кинофестиваль проходит в юбилейный год празднования в России Дня семьи, любви и верности. На этот раз по приглашению Дмитрия Миронова мы решили приехать в Ярославскую область, и очень приятно видеть, что нас здесь ждали.



В рамках фестиваля жители Ярославля и девяти муниципальных районов смогут увидеть конкурсные работы из разных стран мира. Представлять их будут режиссеры и актеры.



– Это лучшее мировое кино для семейного и детского просмотра, направленное на укрепление семейных ценностей. А вопросы семьи и детства в нашем регионе среди приоритетных, – отметила директор областного департамента культуры Марина Васильева.



Организаторы приготовили большую и насыщенную программу. Она включает в себя конкурсы семейных фильмов, детских киноработ, культурную и деловую программу. На открытии фестиваля прошел закрытый показ фильма «Жили-были».



– Фильм был снят в Карелии. Он добрый, семейный и посвящен всем нашим родителям, – рассказал Федор Добронравов.



С программой показов и творческих встреч, которые пройдут в рамках мероприятия, можно познакомиться здесь: http://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=9507.



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