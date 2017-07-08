​Рыбная отрасль играет важную роль в экономике страны, вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашего государства. Работники сферы успешно решают производственные задачи, внедряют инновационные технологии, современные методы работы.

Органы власти Ярославской области уделяют пристальное внимание бережному и эффективному использованию водных биоресурсов, борьбе с браконьерством, создают условия для развития рыбоводства.

Поздравляю работников рыбохозяйственных организаций и рыбоохранных служб с праздником, желаю здоровья и дальнейших успехов в деятельности!

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

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