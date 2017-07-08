​Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Ярославской области!



Развитие региональных отношений, налаживание контактов между людьми и формирование открытого информационного общества – значимые составляющие современного российского государства. Важным инструментом реализации этого направления является почта.



Сегодня отделения почтовой связи становятся для многих жителей центрами доступа к социально значимым и государственным информационным ресурсам.



Доставляя корреспонденцию, периодику и документы, передавая долгожданные вести и помогая сохранять тепло человеческого общения, коллектив работников почты каждодневно вносит весомый вклад в социальное и экономическое развитие Ярославского региона.



Благодарю вас за профессионализм, выдержку и преданность нелегкой профессии.



Крепкого вам здоровья, счастья и успехов в работе!



Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов