|Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Ярославской области!
Развитие региональных отношений, налаживание контактов между людьми и формирование открытого информационного общества – значимые составляющие современного российского государства. Важным инструментом реализации этого направления является почта.
Сегодня отделения почтовой связи становятся для многих жителей центрами доступа к социально значимым и государственным информационным ресурсам.
Доставляя корреспонденцию, периодику и документы, передавая долгожданные вести и помогая сохранять тепло человеческого общения, коллектив работников почты каждодневно вносит весомый вклад в социальное и экономическое развитие Ярославского региона.
Благодарю вас за профессионализм, выдержку и преданность нелегкой профессии.
Крепкого вам здоровья, счастья и успехов в работе!
Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов
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