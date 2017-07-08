​Выпускник рыбинского

лицея №2 Георгий Вепрев будет защищать честь страны в составе национальной команды

по математике.

Международная

математическая олимпиада пройдет с 12 по 23 июля в Бразилии. В Рио-де-Жанейро приедут

школьники из 110 стран мира.

Команда России

была сформирована по итогам Всероссийской олимпиады школьников, нескольких зарубежных

олимпиад и сборов. В нее вошли шесть человек – кроме Георгия по два представителя

Москвы и Санкт-Петербурга и один участник из Новосибирска.

Членом национальной

команды Вепрев становится уже второй раз. В 2016 году он завоевал бронзовую медаль

на Международной математической олимпиаде.

Сейчас Георгий

вместе с другими членами команды находится на установочных сборах в образовательном

центре «Сириус» в Сочи. Там идет специализированная математическая смена, ребята

проходят интенсивный курс подготовки к предстоящим состязаниям.​​

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