​Заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий

Холодов провел совещание по вопросу создания в регионе сырного кластера. В обсуждении

приняли участие представители департамента агропромышленного комплекса и потребительского

рынка, сельхозпредприятий, образовательных и научных учреждений, местные производители

сыров.

По итогам встречи решено подготовить к подписанию проекты соглашений

о взаимном сотрудничестве между участниками кластера, на регулярной основе проводить

совещания с руководителями образовательных учреждений, заинтересованными в развитии

сырного кластера, оказывать содействие предприятиям в обеспечении кадрами. Молокоперерабатывающим предприятиям рекомендовано проработать вопросы торговых

марок, которые могли бы стать визитной карточкой ярославского сыра, и представить

несколько продуктов на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017».

Совещание было организовано в рамках реализации стратегии социально-экономического

развития региона «10 точек роста», утвержденной врио губернатора Дмитрием Мироновым.​

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