|Заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий
Холодов провел совещание по вопросу создания в регионе сырного кластера. В обсуждении
приняли участие представители департамента агропромышленного комплекса и потребительского
рынка, сельхозпредприятий, образовательных и научных учреждений, местные производители
сыров.
По итогам встречи решено подготовить к подписанию проекты соглашений
о взаимном сотрудничестве между участниками кластера, на регулярной основе проводить
совещания с руководителями образовательных учреждений, заинтересованными в развитии
сырного кластера, оказывать содействие предприятиям в обеспечении кадрами. Молокоперерабатывающим предприятиям рекомендовано проработать вопросы торговых
марок, которые могли бы стать визитной карточкой ярославского сыра, и представить
несколько продуктов на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017».
Совещание было организовано в рамках реализации стратегии социально-экономического
развития региона «10 точек роста», утвержденной врио губернатора Дмитрием Мироновым.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
11 минут назад
5 просмотров
2017.07.10 Выпускник из Ярославской области представит Россию на Международной математической олимпиаде в Бразилии2017.07.09 Поздравление врио губернатора Дмитрия Миронова с Днем российской почты2017.07.09 Поздравление врио губернатора Д.Ю. Миронова с Днем рыбака2017.07.09 В Ярославле торжественно открылся XII международный кинофестиваль «В кругу семьи»2017.07.08 Дмитрий Степаненко: «В День семьи, любви и верности выражаю уважение всем парам, которые преданы друг другу многие годы»