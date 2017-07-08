​Заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий



Холодов провел совещание по вопросу создания в регионе сырного кластера. В обсуждении



приняли участие представители департамента агропромышленного комплекса и потребительского



рынка, сельхозпредприятий, образовательных и научных учреждений, местные производители



сыров.



По итогам встречи решено подготовить к подписанию проекты соглашений



о взаимном сотрудничестве между участниками кластера, на регулярной основе проводить



совещания с руководителями образовательных учреждений, заинтересованными в развитии



сырного кластера, оказывать содействие предприятиям в обеспечении кадрами. Молокоперерабатывающим предприятиям рекомендовано проработать вопросы торговых



марок, которые могли бы стать визитной карточкой ярославского сыра, и представить



несколько продуктов на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017».



Совещание было организовано в рамках реализации стратегии социально-экономического



развития региона «10 точек роста», утвержденной врио губернатора Дмитрием Мироновым.​