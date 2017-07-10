​Выпускник рыбинского



лицея №2 Георгий Вепрев будет защищать честь страны в составе национальной команды



по математике.



Международная



математическая олимпиада пройдет с 12 по 23 июля в Бразилии. В Рио-де-Жанейро приедут



школьники из 110 стран мира.



Команда России



была сформирована по итогам Всероссийской олимпиады школьников, нескольких зарубежных



олимпиад и сборов. В нее вошли шесть человек – кроме Георгия по два представителя



Москвы и Санкт-Петербурга и один участник из Новосибирска.



Членом национальной



команды Вепрев становится уже второй раз. В 2016 году он завоевал бронзовую медаль



на Международной математической олимпиаде.



Сейчас Георгий



вместе с другими членами команды находится на установочных сборах в образовательном



центре «Сириус» в Сочи. Там идет специализированная математическая смена, ребята



проходят интенсивный курс подготовки к предстоящим состязаниям.​​