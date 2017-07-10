|Выпускник рыбинского
лицея №2 Георгий Вепрев будет защищать честь страны в составе национальной команды
по математике.
Международная
математическая олимпиада пройдет с 12 по 23 июля в Бразилии. В Рио-де-Жанейро приедут
школьники из 110 стран мира.
Команда России
была сформирована по итогам Всероссийской олимпиады школьников, нескольких зарубежных
олимпиад и сборов. В нее вошли шесть человек – кроме Георгия по два представителя
Москвы и Санкт-Петербурга и один участник из Новосибирска.
Членом национальной
команды Вепрев становится уже второй раз. В 2016 году он завоевал бронзовую медаль
на Международной математической олимпиаде.
Сейчас Георгий
вместе с другими членами команды находится на установочных сборах в образовательном
центре «Сириус» в Сочи. Там идет специализированная математическая смена, ребята
проходят интенсивный курс подготовки к предстоящим состязаниям.
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